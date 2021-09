Matteo Ranieri ex fidanzato di Sophie Codegoni: “Insultare me non renderà meglio te” L’ex tronista di Uomini e Donne e Matteo Ranieri avevano chiuso i rapporti in maniera piuttosto brusca. “Mi ha lasciata lui, non gli piacevo caratterialmente ed esteticamente”, aveva spiegato Sophie alle pagine di Chi. La concorrente del GFVip non aveva rinunciato a definire il suo ex fidanzato “una brutta persona”, ben diversa da come era sembrata nel programma di Maria De Filippi. Lui, rimasto finora in silenzio, lancia una provocazione che sembra lasciare ben poco spazio a dubbi.

A cura di Giulia Turco

Primi scambi di frecciatine tra Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip, e il suo ex fidanzato Matteo Ranieri. L'ex tronista di Uomini e Donne sta vivendo i primi giorni nella casa dopo il suo ingresso nella puntata di venerdì 17 settembre ed è pronta ad aprire il suo cuore a nuove conoscenze. Nel video di presentazione del reality Sophie si era infatti dichiarata single, ma non solo. Alle pagine del settimanale Chi aveva speso parole severe per Matteo, con il quale ha chiuso il rapporto, poco tempo dopo la loro uscita da Uomini e Donne in maniera piuttosto brusca.

Matteo Ranieri lancia una velata provocazione

"Mi ha lasciato lui", aveva raccontato Sophie alla rivista di Alfonso Signorini prima di entrare nella casa, "diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente". L'ex tronista aveva descritto il suo rapporto con Matteo una delusione e ci era andata piuttosto pesante con le parole nei confronti del suo ex: "Una brutta persona, tutt'altro rispetto a come si era mostrato". A qualche settimana di distanza da quelle parole, Matteo Ranieri che era rimasto finora in silenzio ha pubblicato su Instagram un post sibillino che suona come una risposta alla provocazione di Sophie: "Insultare te non renderà migliore me", scrive. Nelle stories pubblica un video con il filtro di un naso lungo, come a dire che qualcuno starebbe raccontando menzogne infangando ciò che c'è stato.

La storia d'amore di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

Sophie non ha mai nascosto di essere piuttosto difficile in tema di uomini. Al GFVip ha ammesso di aver scrutinato 400 ragazzi prima di trovare quello giusto, come sembrava, al dating show di Maria De Filippi. Sophie e Matteo erano usciti insieme dal programma, lasciando sperare in una vera storia d'amore, eppure tra loro è finita a tempo record. L'ex tronista si era mostrata in lacrime e con il cuore infranto per la delusione inferta da Matteo, che avrebbe capito di voler prendere tutt'altra strada dalla sua. "Non gli piaceva il mio mondo", aveva raccontato la ragazza, poco tempo prima di essere sorpresa insieme a Fabrizio Corona durante un controllo da parte dei carabinieri a casa dell'ex re dei paparazzi.