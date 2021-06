Una storia d’amore che si è interrotta a poche settimane dalla scelta a Uomini e Donne e due persone, Matteo Ranieri e Sophie Codegoni, che faticano a rendere noti i motivi di quella separazione. Ha interrotto il silenzio, sebbene solo parzialmente, l’ex corteggiatore. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Matteo non si dichiara pentito del suo percorso pur specificando di non essere stato attento come avrebbe dovuto. Non nomina mai la sua ex ma è chiaro che si riferisca proprio a quanto non ha funzionato nel loro rapporto:

Nessun rimpianto ma avrei voluto accorgermi meglio di certe cose per prevenire problemi nel futuro. Per il resto ho vissuto l’esperienza al cento per cento e mi ha arricchito tanto.

in foto: Sophie Codegoni

Matteo Ranieri single dopo Sophie Codegoni

Matteo non ha ancora ritrovato l’amore dopo la rottura con Sophie, e nemmeno lo cerca: “Sono single, e per il momento va bene cosi. Sicuramente non mancano delle avances da parte di alcune ragazze, soprattutto sui social, ma non rispecchia il mio modo di approcciare qualcuno. In questo momento non mi sento pronto e non sono alla ricerca dell’amore”. Poi un altro riferimento alla ex fidanzata cui è stato attribuito più di un flirt nell’ultimo periodo, compreso quello smentito con Nicolò Zaniolo:

Non sono uscito con nessuna in queste settimane. Non ho voglia di legarmi per poi rimanerci male, com’è successo. Sono sempre stato molto attento ad avvicinarmi alle persone; nei mesi da corteggiatore ho provato ad affidarmi solo ai miei sentimenti e a mettermi in gioco. Ho pianto, ho fatto tanti sacrifici; la sera tornavo da Roma a Genova in macchina per andare al lavoro, senza neanche un giorno di riposo. E ho fatto tutto questo perché mi volevo fidanzare e cercavo qualcuno che mi regalasse quella felicità che nelle ultime due relazioni mi era venuta a mancare. Non mi è mai importato del seguito che avrei potuto raggiungere: non ho mai fatto una sponsorizzazione perché non mi sentirei a mio agio, nonostante sarebbe più semplice che andare ogni mattina a lavorare in fabbrica. Dopo come è finita tra me e Sophie, preferisco starmene sulle mie. Aspetto che le cose capitino senza cercarle più.

“Non cerco una modella, voglio una donna semplice”

Infine, Matteo elenca le qualità che sta cercando in una donna: “Vorrei una ragazza semplice: né una perfetta né una modella, ma una persona simpatica e tranquilla, che non vuole i riflettori. Vorrei la donna che pensavo di aver trovato: una ragazza come me, che capisca i valori a cui sono legato, che sia attaccata alla famiglia e che ami le cose semplici, come mangiare una pizza in spiaggia. Magari potrei cercare una persona che non abbia neppure i social”.