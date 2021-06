La reunion di Friends è stata una vera goduria per i fan della serie ma non sembra aver portato molta fortuna a Matthew Perry, che – come ha detto lui stesso a People – ha visto sfumare il sogno d'amore con la fidanzata Molly Hurwitz. La loro storia è finita a un passo dal matrimonio. La notizia arriva a pochi giorni da quando abbiamo visto Perry in tv, nella puntata speciale in cui lui e il resto degli attori di Friends hanno ricordato i tempi d'oro della sitcom.

Perché Matthew Perry e Molly Hurwitz si sono lasciati

Cos'è successo alla coppia? L'attore è stato molto sintetico nell'annunciare la fine del fidanzamento: "A volte le cose non funzionano e questa è una di quelle. Auguro a Molly il meglio". Perry, 51 anni, e la Hurwitz, 29, stavano insieme dal 2018 e solo nel novembre 2020 avevano deciso di sposarsi, come aveva svelato l'attore sempre a People definendo la compagna "La più grande donna sulla faccia del pianeta in questo momento". Lei è una manager letteraria lontana dal mondo dello spettacolo e i due hanno sempre evitato la sovraesposizione mediatica sulla loro relazione (la Hurwitz ha i profili social blindatissimi, non a caso).

Gli amori di Matthew Perry e i problemi con le droghe

In passato, Matthew Perry ha avuto relazioni con l'attrice Lauren Graham di Una mamma per amica, quindi con Julia Roberts (che all'epoca partecipò come guest star in una puntata di Friends, protagonista di un momento divertentissimo proprio con il personaggio di Chandler) e poi, dal 2006 al 2012, con un'altra collega, Lizzy Caplan (Masters of Sex). La sua vita privata è stata all'insegna di momenti bui, alle prese con abusi di alcool e farmaci. In occasione della reunion di Friends, l'attore è apparso non in formissima, tanto che alcuni fan hanno pensato che gli strascichi degli anni passati a combattere contro le dipendenze non siano ancora finiti. In realtà, Perry si era semplicemente appena sottoposto a un doloroso intervento ai denti.