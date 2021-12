Maurizio Battista e Alessandra Moretti, la verità della moglie: “Troppa gelosia e poche attenzioni” Alla luce di quanto raccontato dal comico romano su Facebook, Alessandra Moretti racconta la sua versione dei fatti al settimanale Di Più e parla di “molte mancanze, anche di rispetto” da parte del marito che non sarebbe più riuscita a tollerare.

A cura di Giulia Turco

A pochi giorni dalla bufera esplosa attorno alla crisi di coppia di Maurizio Battista e Antonella Moretti, la donna racconta la sua verità. A scatenare l'ira della moglie, il post del comico romano che su Facebook aveva annunciato pubblicamente la rottura con una lettera indirizzata alla figlia Anna, nata dal loro matrimonio. Questioni che secondo Alessandra Moretti non sono sarebbero dovute restare private, ma che per di più non corrispondevano al vero.

La versione di Alessandra Moretti sulla crisi con Battista

I due non si sarebbero allontanati solo per via di incomprensioni, come raccontava Battista sui social, ma alla base della crisi ci sarebbero motivi più profondi. "C'erano molte incomprensioni", conferma Alessandra Moretti in un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, ma inoltre "Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto che alla lunga non sono riuscita più a tollerare". La donna si racconta come profondamente delusa ed esasperata da "poche e attenzioni e troppa gelosia" che avrebbe sopportato a lungo fino ad arrivare al limite. Ora, la mamma della piccola Anna avrebbe deciso di prendersi un periodo di distacco per pensare a se stessa, dopo anni in cui si è dedicata in tutto e per tutto al benessere della sua famiglia.

La lettera di Maurizio Battista alla figlia

A far infuriare la moglie era stata la dedica ad Anna che il comico romano aveva pubblicato tramite il suo profilo Facebook. Parole che Antonella Moretti non ha creduto essere state scritte di suo pungo: "Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l'uno dall'altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l'unico faro rimane sempre l'amore".