Mauro Faettini e Lisa Palugan di Uomini e Donne sono riusciti a coronare il loro sogno d'amore. La coppia del Trono Over, infatti, dopo aver rinunciato alla nozze a causa della pandemia, si è sposata domenica 4 luglio, come avevano annunciato in un'intervista al settimanale del dating show e come dimostrano foto e video di Ida Platano, una delle grandi protagoniste del programma di Canale 5, presente al matrimonio.

Le nozze erano state rimandate

Una cerimonia speciale, celebrata dopo una lunga attesa, dal momento che il primo annuncio del matrimonio era arrivato già nel 2019. Con le restrizioni imposte dal Covid, poi, la coppia ha dovuto posticipare nuovamente la data delle nozze fino ad arrivare al giorno in cui, finalmente, hanno potuto pronunciare il fatidico "sì". Emozionati e innamoratissimi, Mauro e Lisa si sono scambiati la promessa di un amore duraturo, nato sotto i riflettori di Uomini e Donne e destinato a durare. I due, infatti, hanno avuto un percorso lineare, in cui pian piano la conoscenza è diventata qualcosa di più coinvolgente e serio che li ha portati a decidere di fare questo passo decisivo insieme.

L'amore nato con un colpo di fulmine

In una recente intervista la coppia ha raccontato come è nato il loro amore. I due si sono conosciuti nel 2017, quindi il matrimonio arriva dopo quattro anni insieme, a non aver alcun dubbio sulla loro riuscita è stato fin da subito Mauro che, infatti, ha raccontato di aver avvertito subito l'impressione che Lisa potesse diventare un giorno la donna della sua vita, come ha più volte dichiarato si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine. Lui aveva già avuto una relazione importante, dalla quale è nato suo figlio Mattia con cui, però, sembra proprio che la sua dolce metà abbia instaurato un ottimo rapporto. Lei, invece, una volta abbassate tutte le difese e compreso il sentimento che Mauro nutriva nei suoi confronti, ha lasciato la sua città, per raggiungere il compagno che ha scelto per trascorrere la vita insieme.