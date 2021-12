Max Biaggi esce allo scoperto con la nuova fidanzata Francesca Semenza L’ex campione di motociclismo ha ufficializzato la sua storia d’amore con Francesca Semenza, modella di circa 20 anni più giovane di lui, mamma di un bimbo di 5 che, fatalità, si chiama Leon come il figlio di Biaggi.

A cura di Giulia Turco

Max Biaggi è uscito per la prima volta allo scoperto con la nuova giovane fidanzata. Lei è Federica Semenza e nonostante la loro relazione proceda a gonfie vele già dal 2020, finora il campione di motociclismo aveva preferito tenere il loro amore lontano dal gossip. In occasione del compleanno della sua dolce metà però, Biaggi si è sbilanciato pubblicando su Instagram una dolce dedica di buon compleanno: "Gli anni passano, ma le cose vere rimangono". La modella ha a sua volta postato alcuni scatti insieme a Biaggi e a suo figlio di 5 anni dicendosi fortunata perché "circondata d'amore".

Chi è Federica Semenza fidanzata di Max Biaggi

Federica Semenza è una giovane modella bergamasca di 28 anni. Tra lei e il campione di motociclismo, 50 anni, ci sono oltre 20 anni di differenza ma l'età non è affatto uno scoglio per il loro amore. Vive e lavora a Milano ed è mamma di un bimbo di 5 anni di nome Leon nato da una precedente relazione. Fatalità del destino, il piccolo ha lo stesso nome di uno dei figli di Max Biaggi. Classe 1992, Federica vive e lavora a Milano non solo come modella ma anche come attrice. Ha recitato nella fiction Un passo dal cielo 3 ed è stata protagonista si alcuni sketch insieme ad Antonio Albanese a Che Tempo che fa.

Max Biaggi dopo la storia con Bianca Atzei

È la prima volta che l’ex motociclista si espone pubblicamente sulla sua vita sentimentale, dopo la fine della storia con Bianca Atzei. Dal 2017 in poi Biagi aveva fatto sapere di volersi concentrare solo sui suoi figli Inés Angelica e Leon Alexander, i figli avuti da Eleonora Pedron. Nonostante allora circolassero voci su un presunto riavvicinamento con l’ex compagna, la Pedron smentì il gossip legandosi a Tommy Vee ex concorrente del Grande Fratello appena diventato padre insieme all’attuale compagna Greta Rubino.