Max Gazzè non è affatto in cerca di una compagna: "Mi sento di aver già dato", ma in compenso è papà di ben cinque figli. Loro sono Bianca, Samuele, Emily nati dal matrimonio con Maria Salvucci, Silvia e Guglielmo nati da due relazioni che il cantautore romano ha avuto dopo la separazione. Nel 2013 Max Gazzè ha avuto un flirt con Asia Argento: i due sono stati pizzicati a cena e il cantante aveva scritto un "ti amo" sulla tovaglia di carta, lasciando pochi spazi ai dubbi. La storia è naufragata poco tempo dopo, ma conservano un buon rapporto: "Cerco di vederla il più possibile", aveva raccontato a Vanity Fair nel 2015.

Max Gazzè non ha una compagna

"Una relazione, quando c'è, porta con sé la responsabilità di coltivarla. Io non sono più in grado di avere un rapporto. Ormai penso di non potere più convivere con nessuno". Max Gazzè ormai da anni si dichiara felicemente single. Vive di musica e del suo rapporto con i figli, con i quali cerca di passare più tempo possibile. Nel 2015 a Vanity Fair raccontava: "Con le donne sento di aver già dato. Vent'anni di unione con una donna, 4 figli: a 50 anni ho un mio equilibrio. Avere una compagna non sta proprio nei miei pensieri".

La storia con Maria Salvucci e i figli Bianca, Samuele ed Emily

Max Gazzè è stato sposato con Maria Salvucci per 15 anni, sono nati i tre figli Bianca, Samuel ed Emily, poi nel 2010 è arrivato il divorzio."A Samuel volevo dire che anche se non ci sto sempre, voglio prendermi cura di lui, e non deve più vivere la mia lontananza come un abbandono. Bianca è il mio orgoglio: campionessa italiana di salto a ostacolo. Emily va a scuola. E poi c'è la piccola Silvia, nata dalla relazione con una ragazza con cui sono stato insieme un anno", raccontava nel 2015. Per qualche anno il figlio Samuel, che fa il rapper con il nome d'arte "Sam Blu", ha vissuto con il padre. Ma il rapporto a distanza con i figli non è mai stato facile: "Sono un padre presente e anche se sono nati da due mamme diverse, insomma, o vado in tournée o sto con loro. Non faccio altro".

La relazione dopo il divorzio e i figli Silvia e Guglielmo

Archiviato il matrimonio con Maria Salvucci, dopo il divorzio Max Gazzè ha avuto una relazione con un'altra donna della quale non ha svelato l'identità. Nonostante la storia sia durata pochi anni, nel 2013 è nata Silvia, mentre nel 2016 l'ultimo dei suoi figli Guglielmo. Ancora oggi il cantautore sembrerebbe avere le idee chiare sul matrimonio e la convivenza: "La mamma della mia ultima figlia avrebbe voluto diventassimo una normale famiglia, ma io non riesco, mi dispiace". In compenso si definisce un casalingo perfetto: "Faccio tutto io, la mamma e il papà. Faccio la spesa, sistemo, cucino".