"Meghan Markle non è quello che credete che sia", sembra voler dire Buckingham Palace. Il Daily Mirror anticipa le accuse del Palazzo contro la duchessa del Sussex. Si parla di "brutale resa dei conti" e di affermazioni e accuse che lei ha intenzione di "smentire punto per punto". Ma intanto aumenta il numero di assistenti di Buckingham Palace che accusa Meghan Markle di bullismo e di abuso di potere.

Tutte le accuse su Meghan Markle

Un ambiente di lavoro tossico, continue minacce e accuse nei confronti degli assistenti e dei dipendenti di Buckingham Palace. Queste le accuse nei confronti di Meghan Markle che non è stata ancora formalmente ascoltata dopo le accuse. Chi è vicino alla ex attrice di "Suits" è certo: "Sta per arrivare una resa dei conti brutale". Il Daily Mirror intanto fa la conta: sono dieci le persone ex membri dello staff del palazzo che sta facendo la fila per far avviare un'inchiesta su quanto accaduto. Già a marzo, uno studio legale indipendente ha avviato un'indagine sui comportamenti della duchessa del Sussex. E la fonte del Mirror rivela: "La sensazione è che questo stia andando verso una brutale resa dei conti tra la duchessa del Sussex che si ritiene stia contestando tutte le accuse etichettate contro di lei. Buckingham Palace sta prendendo molto sul serio ogni accusa e vuole arrivare fino in fondo".

La Corona sta indagando

Buckingham Palace sta interrogando tutti i diretti interessati, la stessa Meghan Markle. Dalle prime indiscrezioni, filtrerebbe l'atteggiamento irremovibile della duchessa: "Lei riteneva che il personale non fosse all'altezza del lavoro e che il suo compito non era trattare bene e coccolare i collaboratori". La Casa Reale si è detta molto preoccupata: "Abbiamo messo in atto una politica sulla dignità del lavoro e lo stiamo facendo da anni. Non tolleriamo e non tollereremo il bullismo e le molestie sul posto di lavoro".