Melissa Satta presenta il fidanzato Mattia Rivetti, la prima foto social di coppia La modella e showgirl sarda esce allo scoperto sotto il sole di Saint Tropez con l’uomo che è al suo fianco già da diversi mesi. Una foto do copia spunta finalmente sulla pagina Instagram Stories di lei: non era un mistero, però, che dopo la separazione da Boateng la Satta ha trovato l’amore con l’imprenditore.

A cura di Valeria Morini

Già da diversi mesi si sa della relazione tra Melissa Satta con Mattia Rivetti, ma la coppia ha scelto le vacanze a Saint Tropez dell'estate 2021 per uscire finalmente allo scoperto sui social. Sulla pagina Instagram di lei appare per la prima volta una Story che la immortala insieme a Rivetti, in un angolo naturalistico nei pressi della località della Costa Azzurra.

Mattia Rivetti nuovo fidanzato dopo la separazione da Boateng

Melissa Satta e Mattia Rivetti erano già apparsi in vacanza insieme, più volte immortalati dai paparazzi negli ultimi medi. La modella e showgirl ha però atteso a lungo prima di mostrarsi con lui suoi suoi canali. Il motivo è più che giustificabile: la Satta è sempre stata discreta sulla sua vita privata e non ha mai dato grosso peso ai gossip, probabilmente soprattutto per tutelare il figlio Maddox, 7 anni, avuto da Kevin Prince Boateng. La relazione con il calciatore è finita per sempre nel dicembre 2020, dopo quasi dieci anni insieme e il matrimonio celebrato nel 2016. Proprio perché allergica alla cronaca rosa, Melissa si era infuriata quando si era scritto per errore che si era fidanzata con Matteo Rivetti, che in realtà è il cugino di Mattia e per giunta è un uomo sposato con figli.

Chi è Mattia Rivetti

34 anni, Mattia è un imprenditore, nipote di Carlo Rivetti, che nel 1993 ha rilevato l'azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa, che di recente ha ceduto il 70% del proprio marchio Stone Island a Moncler per quasi 750 milioni di euro. Il colosso francese ha quindi acquisito il restante 30% e la società della famiglia Rivetti possiede ora oltre 10 milioni di azioni Moncler ovvero il 3,92% del capitale. Questioni economiche a parte, non si sa molto altro di Rivetti, che non appare ufficialmente sui social e si tiene lontano dal mondo gossip.