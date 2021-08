Mia Ceran è diventata mamma: “Benvenuto tra noi, Bruno Romeo” Mia Ceran, la giornalista e conduttrice di Quelli che il calcio, è finalmente diventata mamma. Il piccolo, nato dall’unione con il compagno Federico Ferrari, pesa 4.3 chili e si chiama Bruno Romeo. L’annuncio su Instagram: “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”.

Mia Ceran, la giornalista e conduttrice di Quelli che il calcio, è finalmente diventata mamma. Il piccolo, poco meno di 24 ore di vita, pesa 4.3 chili e si chiama Bruno Romeo. L'annuncio su Instagram con la prima foto dei piedini del piccolo: "Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo".

L'annuncio della gravidanza in tv

Mia Ceran aveva annunciato la sua gravidanza proprio in diretta televisiva, nel corso di una puntata di Quelli che il calcio in uno sketch preparato con i colleghi di avventura, Luca e Paolo. I due conduttori scherzano, alludendo al fatto sia era già evidente il pancione, l'hanno quindi invitata a fare il lieto annuncio: "Mia, dovrai mica dirci qualcosa?". Quasi stupita dalla domanda la giornalista si guarda intorno, come se avesse improvvisamente ricordato qualcosa: "Ah sì, aspetto un bambino", scatenando uno scrosciante applauso in studio.

Chi è Mia Ceran

Mia Ceran è di origini tedesche ma ha vissuto negli Stati Uniti dalla nascita sino ai 13 anni. In Italia è arrivata poco più che ragazzina, a Roma. Ha lavorato per il Tg5, per la CNN come corrispondente italiana, per Matrix e per Studio Aperto. È stata tra le giornaliste di "L'aria che tira" mentre in Rai ci arriva approdando prima nelle trasmissioni politiche come "Agorà" e "Millennium" poi cambia genere e arriva "Uno mattina estate" e dal 2016 è il volto femminile di "Quelli che il calcio".

Federico Ferrari è il compagno di Mia Ceran

Federico Ferrari è il compagno di Mia Ceran, il padre del loro primo figlio, Bruno Romeo. Di lui, non si conosce molto tranne il fatto che sia il Global Event Manager di Diesel Italia, stando al suo profilo LinkedIn. Al settimanale F, Mia Ceran ha detto di lui: “Viviamo insieme e non c’entra col mio mondo ed è un uomo molto solido, molto amorevole”.