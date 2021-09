Michele Morrone di 365 giorni si è fidanzato, ecco chi è Giulietta Borroni L’attore, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al controverso film Netflix “365 giorni”, sarebbe legato sentimentalmente con la fashion blogger Giulietta Borroni. Il settimanale “Chi” li ha immortalati tra coccole, baci e carezze irresistibili. Michele Morrone tornerà presto su Netflix con il sequel del suo film.

Il settimanale "Chi" ha svelato il nuovo amore di Michele Morrone. L'attore, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al controverso film Netflix "365 giorni", sarebbe legato sentimentalmente con la fashion blogger Giulietta Borroni. A lui è dedicato l'ultimo numero con un servizio esclusivo molto interessante e pieno di foto. In una di queste, quella scelta per la copertina di questo articolo, lo vediamo mentre lui le bacia con passione il collo. Proprio come se fosse nel film polacco che lo ha consacrato alla platea internazionale.

Il racconto dello scoop

Secondo quanto scritto da "Chi", Michele Morrone avrebbe avvicinato Giulietta Borroni prima con un bacio tenero sull'orecchio, poi con una coccola e poi un bacio sul collo. Lei, nelle foto, accoglie lui accarezzandogli la testa, poi si lasciano andare al bacio della passione. È una donna speciale, Giulietta Borroni, e Michele Morrone al momento sembra davvero innamorato.

Chi è Giulietta Borroni

Giulietta Borroni è originaria di Novara, ma è milanese di adozione. Ha i capelli lunghi castani, labbra carnose, una donna che il personaggio di "365 giorni" non ci penserebbe due volte a corteggiare. Giulietta Borroni lavora come organizzatrice di megaeventi per Mamacita, un collettivo che opera tra le principali discoteche italiane e delle Baleari. È una discreta influencer: il suo profilo Instagram vale 19 mila folllower circa. Ha sempre sognato di fare cinema poi però ha trovato posto nel mondo dell'estetica e della cura del corpo. È una lashmaker, un'artista delle ciglia.

Il sequel di 365 giorni

Il sequel di "365 giorni" è stato girato questa estate e sarà presto disponibile su Netflix. Il primo film è stato oggetto di numerose critiche e polemiche in fase di pubblicazione. Sono previsti in tutto due sequel del film che richiama le peripezie di "Cinquanta sfumature di grigio" in salsa molto più amateur.