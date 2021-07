Michelle Hunziker: “Un uomo cercò di sfondarmi la porta, pregavo col coltello in mano” La Hunziker racconta le avance subite a inizio carriera: “Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto”. Quindi, il racconto di un episodio inquietante: “Un uomo cercò di sfondare la porta. Mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a pregare che non riuscisse a entrare”.

A cura di Valeria Morini

Michelle Hunziker ancora una volta racconta senza remore gli episodi più difficili e drammatici della sua carriera. Già in passato, la showgirl aveva parlato a cuore aperto della terribile esperienza in una setta che l'avrebbe plagiata per anni. In una recente intervista a Chi, ha invece parlato degli inizi nel mondo dello spettacolo, in cui spesso ha dovuto fare i conti con un mondo maschilista e con le molestie: "Perché sorrido sempre? Perché conosco bene le lacrime. Il sorriso non è sinonimo di superficialità".

Le avance subite a inizio carriera

"C’erano persone che mi promettevano il mondo e volevano che andassi a letto con loro", ha spiegato la conduttrice, "Ricatti sessuali di ogni sorta in cambio di ingaggi. Mi è capitato di tutto e di più, ma sono riuscita a non cadere in nessuna trappola". A partire dal MeToo, l'argomento delle avance sul posto di lavoro è diventato caldissimo negli ultimi anni:

La violenza tocca tutte perché ha tantissime forme, penso che ogni donna abbia vissuto o vivrà violenza psicologica, discriminazione, boicottaggi vari. Noi nasciamo con la genetica predisposta a farci sei volte il mazzo più degli uomini, e senza lamentarci. Aggiungo, però, che ora questo percorso verso l’emancipazione lo stiamo facendo, sì, vero, ma lo stiamo pagando caro.

Michelle Hunziker vittima di una tentata aggressione

Proprio a proposito del tema delle violenze, la Hunziker ha raccontato un episodio agghiacciante di cui fu vittima da giovanissima. Una volta uno sconosciuto cercò di penetrare nelle sua abitazione.