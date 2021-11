Miguel Bosé: “I miei genitori erano due mostri, il mio problema era sopravvivere tutti i giorni” Miguel Bosé si è raccontato in occasione della presentazione del suo libro autobiografico. L’artista ha parlato del rapporto conflittuale con i suoi genitori, soprattutto suo padre, in seguito al quale ha avuto difficoltà ad affermarsi nella sua infanzia.

A cura di Ilaria Costabile

Il nome di Miguel Bosè è da sempre associato alla sua precocissima carriera nel mondo dello spettacolo, in veste di cantante, attore, ballerino, ma anche per il fatto di essere un vero e proprio figlio d'arte. Nato dall'amore tra il torero Luis Miguel Dominguín e l'attrice Lucia Bosé, il noto artista spagnolo ha raccontato di aver vissuto un'infanzia non semplice, dove il desiderio di affermarsi e di far valere la propria personalità era sempre in combutta con le proiezioni che gli ideali dei suoi genitori, come racconta nel libro "El hijo del Capitan Trueno", presentato in Spagna e in cui ripercorre i momenti di un'adolescenza segnata dalle contraddizioni nate dall'essere figlio di due personalità così influenti.

Il rapporto conflittuale con il padre

L'artista, che ultimamente è tornato a far parlare di sé per le sue posizioni dichiaratamente negazioniste in merito al coronavirus, sulle quali però ha preferito non tornare, ha parlato del rapporto con i suoi genitori che è sempre stato piuttosto travagliato: "Il problema che aveva Miguelito era quello di sopravvivere tutti i giorni a quei due mostri che così tanta ombra generavano un'eclisse su di me". Il cantante racconta di essere stato un ragazzo riservato, ma appassionato di cultura e questa sua predisposizione preoccupava il padre: "Mio padre voleva che fossi un uomo come Dio comanda: un ’macho’, un cacciatore, un donnaiolo. o ero di carattere più lombardo, più sensibile. Mia madre gli chiese quale fosse il problema del fatto che io leggessi molto. ’Che il bimbo sarà gay, Lucia! Di sicuro!".

Il legame con la madre Lucia Bosé

Con la madre, invece, il rapporto era decisamente migliore, nonostante anche nel libro parli di lei in diversi toni e non sempre lodevoli. La grande attrice è scomparsa a marzo dello scorso anno all'età di 89 anni, con il figlio Miguel condivide l'amore per lo spettacolo, per il canto e tra i due c'era una profonda stima reciproca, sebbene in più occasioni sia stata lei stessa a dichiarare di non essere stata una madre molto affettuosa: "Non sono una di quelle che dà bacetti, abbracci, ho amato i miei figli e continuo ad amarli immensamente, anche se da lontano". L'artista aveva poi commentato in più momenti la dipartita della madre, pur tenendo per sé il suo dolore, senza mai farne spettacolo. Anche se, proprio di recente, il cantante ha cancellato dal suo profilo Instagram tutti i post precedenti ad aprile 2021.