Lanciata dal ruolo di Undici in Stranger Things, l'attrice Millie Bobby Brown (oggi 17enne) sarebbe fidanzata, stando quanto riferito da PageSix che ha pubblicato le immagini di lei mano nella mano con un ragazzo, per le strade di New York. Lui è figlio d'arte con un cognome illustre nel mondo musicale: trattasi infatti di Jake Bongiovi, vale a dire il figlio di Jon Bon Jovi. Le foto, scattate giovedì 17 giugno, sono nel post in fondo all'articolo. I rumors su di loro si inseguivano già da un po', ma queste sono le prime immagini pubbliche: li vediamo passeggiare nella Grande Mela insieme a Winnie The Pooh, l'adorata cagnolina dell'attrice. Il sito parla di "coppia", ma va detto che i due, in un post IG del 3 giugno, si definiscono BFF ("best friend forever", "migliori amici per sempre").

Chi è Jake Bongiovi

Jake, il cui nome completo è Jacob Hurley, è il terzogenito dei quattro figli che Jon Bon Jovi (nome d'arte di John Francis Bongiovi Jr) ha avuto da Dorothea Hurley, sposata nel 1989. Nato nel 2002, Jake ha una sorella, Stephanie Rose (1993) e due fratelli, Jesse James Louis (1995) e Romeo Jon (2004). Il ragazzo ha fatto parlare nel 2018, quando ha contribuito a organizzare uno sciopero presso la Pennington School, la scuola superiore del New Jersey da lui frequentata, per protestare contro la mancanza di controllo sulla circolazione d'armi da parte del governo americano, dopo la strage nella scuola di Parkland in cui rimasero uccise 17 persone.

I prossimi progetti di Millie Bobby Brown

Rivedremo Millie Bobby Brown in Stranger Things 4, che è ancora in lavorazione e la cui data d'uscita resta al momento ignota. L'attrice sarà inoltre protagonista di due film: The Girls I've Been, thriller dall'omonimo romanzo di Tessa Sharpe, e il drama The Thing About Jellyfish. Inoltre, è stato confermato il sequel di Enola Holmes, in cui interpreta l'intraprendente sorella minore di Sherlock.