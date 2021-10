Milly Carlucci “ringiovanita” sulla copertina di Chi, Signorini: “Ha un apparato genetico notevole” Alfonso Signorini ha dedicato una delle ultime copertine di Chi a Milly Carlucci, pronta per la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nella foto scelta, però, la conduttrice appariva molto più giovane del solito e questo ha generato un chiacchiericcio sui social. Il direttore e conduttore del GF, rispondendo a una lettrice che gli ha scritto per esprimere il suo pensiero, ha spiegato come sono andate realmente le cose: “Le foto mi sono arrivate dal fotografo come lei le ha viste pubblicate”.

Alfonso Signorini dedica una copertina di Chi a Milly Carlucci, circa due settimane prima del debutto di Ballando con le stelle 2021, avvenuto il 16 ottobre. La foto scelta per la prima pagina del settimanale, però, ha generato un chiacchiericcio sui social e tra i lettori. Oggetto del dibattito è l'aspetto della conduttrice, che nell'immagine in questione sembra molto più giovane del solito. La risposta di Alfonso sulla questione non è tardata ad arrivare: "Le foto mi sono arrivate così come sono state pubblicate".

Milly Carlucci più giovane sulla copertina di Chi, la reazione sui social

Sulla copertina di Chi del 29 settembre, Milly Carlucci è apparsa al fianco di Andrea Iannone (concorrente di Ballando con le Stelle 2021) più giovane del solito. E questo suo aspetto "ringiovanito" non è di certo passato inosservato sui social e agli occhi attenti dei lettori. Anche Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, su Twitter ha commentato l'immagine in questione: "In questa cover di Chi Milly Carlucci ha 18 anni".

La lettera di una lettrice Chi: "Che tristezza"

Davanti a una Milly Carlucci molto più giovane del solito in copertina, una lettrice, Graziella, ha deciso di contattare Alfonso Signorini per esprimere il suo pensiero riguardo alla scelta dell'immagine. Ecco cosa ha scritto nella lettera, che è stata pubblicata nell'ultimo numero del settimanale (uscito il 20 ottobre):

“Ciao caro Alfonso, non mi dilungo nei complimenti ma sappi che ti stimo, ti seguo da anni su Chi ed ora al GF Vip. Solo poche righe per esprimere il mio disappunto sulle foto della signora Carlucci: che tristezza! Una così bella signora che si pone in copertina e all’interno come se fosse una trentenne: ma perché? Tutti conosciamo la sua età e come è realmente. Penso che faccia solo una pessima figura e dia adito a critiche. Dovrebbe esibire con orgoglio la bellezza della sua età e non rendersi così ridicola”.

La copertina di Chi con Milly Carlucci e Andrea Iannone

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, direttore di Chi, ha subito risposto alla lettrice che l'ha contattato in merito alla foto di Milly Carlucci in prima pagina, chiarendo come sono andate realmente le cose. Ecco cosa ha scritto: