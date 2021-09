Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo, la prima foto dopo le nozze Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati Le nozze tra i due si sono celebrate a Scicli, il 18 settembre 2021. Il matrimonio è stato celebrato nel Santuario di Santa Maria La Nova. La notizia delle nozze era trapelata nei giorni scorsi, il matrimonio si doveva tenere in gran segreto nella località siciliana.

A cura di Andrea Parrella

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati Le nozze tra i due si sono celebrate a Scicli, il 18 settembre 2021. Il matrimonio è stato celebrato nel Santuario di Santa Maria La Nova. L'attrice non aveva lasciato trapelare notizie sulle sue nozze fino a pochi giorni fa, quando indiscrezioni giornalistiche avevano dato notizia del matrimonio imminente, da celebrarsi in gran segreto sull'isola che ha dato i natali all'attrice, nata a Catania. Poco dopo le nozze, Miriam Leone ha pubblicato una prima foto in abito da sposa sui social, accompagnata dalla didascalia: "Ni Maritamu!!!" ("ci sposiamo" in dialetto siciliano).

La vita privata di Miriam Leone

La vita privata di Miriam Leone non è mai stata al centro delle cronache rosa, dal momento che l'attrice ha sempre preferito tenere all'oscuro i media di quello che accadeva fuori dal set. Si è parlato, infatti, di qualche flirt temporaneo uno con il tastierista dei Subsonica Davide Dileo, e l'altro con Matteo Martari, l'attore che è stato al suo fianco in "Non uccidere", la fiction di Rai2 che ha avuto un grande successo e in cui erano protagonisti. Le prime notizie circa questo nuovo amore risalgono già al 2019, quando i due avrebbero iniziato a frequentarsi a Milano. Intanto solo nell'ultimo periodo, sono poi comparse anche le prime foto insieme, che risalgono al luglio 2020.

Chi è Paolo Carullo

Su Paolo Carullo, ormai marito di Miriam Leone, circolano pochissime informazioni e ci sono rari scatti rubati del suo volto. Siciliano come l'attrice, è originario di Caltagirone ma vive a Milano, dove si è trasferito per studiare all’Università Cattaneo, conseguendo nel 2006 una laurea in Economia e finanza. Oggi è imprenditore e svolge questa attività anche in campo musicale, essendo manager finanziario della band milanese di cui fa parte, gli Apple Jack.

Leggi anche Nozze per Alessandra Sardoni, la giornalista del TgLa7 si è sposata

La location delle nozze

La città siciliana, in provincia di Ragusa, ètra le location più suggestive della regionegrazie alla sua architettura barocca mozzafiato e al paesaggio che si estende dal mare turchese della alla ricca macchia mediterranea dell'interno della Val di Noto. Della città di Scicli scriveva Elio Vittorini: "La città di Scicli sorge all'incrocio di tre valloni, con case da ogni parte su per i dirupi, una grande piazza in basso a cavallo di una fiumara, e antichi fabbricati ecclesiastici che coronano in più punti, come acropoli barocche, il semicerchio delle altitudini".