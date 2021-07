Il rapporto tra fan e personaggi famosi non è certamente dei più facili da gestire, molti infatti, sono i nomi noti della tv che si sono trovati a raccontare le loro esperienze non sempre piacevoli con i loro fan. Si aggiunge alla lista di coloro che hanno dovuto fare i conti con un entusiasmo troppo prorompente anche Miryea Stabile che ha raccontato la sua esperienza.

Il racconto dell'ex naufraga

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è ormai tornata alla normalità da qualche tempo e dopo la permanenza in Honduras anche la sua visibilità è di gran lunga aumentata, tanto che la 24enne viene spesso riconosciuta e fermata pre strada. Una situazione verificatasi di recente che, però, ha lasciato con l'amaro in bocca la modella, piuttosto dispiaciuta per la piega presa da un incontro con qualche fan, di cui solitamente è felice, ma non quando vengono superati certi limiti, come è lei stessa a sottolineare, raccontando l'accaduto:

Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento […] E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un “come stai'” o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto.

Il caso di Madame

La vicenda ricorda quello che è accaduto qualche settimana fa a Madame, la giovane cantante veneta che, infatti, lamentava di essere stata disturbata durante un momento condiviso con la sua famiglia da una persona che non sembrava nemmeno conoscerla. La cantautrice, infatti, raccontava di essere stata infastidita e il suo tweet in cui raccontava la vicenda ha generato una serie di polemiche che hanno coinvolto a più riprese anche altri personaggi dello spettacolo e alle quali lei ha risposto prontamente, spiegando il senso del suo disappunto.