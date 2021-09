Mostra del cinema di Venezia, Elena Morali sul red carpet con l’hijab Alla Mostra del cinema di Venezia ci sono anche Elena Morali e il compagno, Luigi Mario Favoloso. Per l’occasione la showgirl ha indossato l’hijab e molti non hanno mancato di sottolineare l’opportunità della scelta e c’è anche chi ha confuso il velo islamico con un abbigliamento “da suora”, portando la stessa Morali a reagire per un chiarimento.

In questi giorni di Mostra del Cinema, a Venezia ci sono proprio tutti, anche personaggi che apparentemente nulla hanno a che fare con il mondo del cinema. Tra questi, ad esempio, anche Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, la coppia sbarcata al Lido che sta facendo discutere per l’abbigliamento con cui la showgirl si è presentata in laguna.

Tra gli abiti indossati, Elena Morali si è fatta notare per la mise in cui ha scelto di indossare la hijab, vale a dire il velo islamico. La scelta non è stata solo estetica, ma ha tentato di intercettare un tema piuttosto sentito nel dibattito quotidiano, in relazione a quanto da alcune settimane accade in Afghanistan, dove la libertà delle donne è evidentemente limitata dall'improvvisa stretta culturale imposta dal regime talebano tornato al potere.

Un aspetto su cui è lo stesso compagno, Luigi Favoloso, a fare leva nel post pubblicato in cui mostra la compagna con l'hijab, inneggianondo a una libertà di cui lei può attualmente godere a dispetto di molte altre donne: "Elena Morali è nata in Italia, per questo ha potuto scegliere di fare un Red Carpet alla 78ª edizione de festival del cinema di Venezia, metà con l’hijab islamico e metà senza. Arriverà un giorno, in cui in ogni angolo del mondo, le donne potranno scegliere. Libere".

Un'idea che ha fatto storcere il naso ad alcuni commentatori, che hanno visto nella trovata di Morali e Favoloso un escamotage per far parlare di sé e distinguersi dalla moltitudine di personaggi, più o meno noti, che in queste settimane calcano il red carpet della Mostra del cinema di Venezia. Molti non hanno mancato di sottolineare l'opportunità della scelta e c'è anche chi ha confuso il velo islamico con un abbigliamento "da suora", portando la stessa Morali a reagire per un chiarimento.