Natalia Bryant ha compiuto 18 anni. La primogenita del campione scomparso Kobe Bryant e la moglie Vanessa è nata il 19 gennaio del 2003 ed è la più grande delle tre sorelle. La più piccola Capri ha compiuto un anno nel 2020, mentre Gianna ha perso la vita insieme al padre durante quel tragico 26 gennaio, nello schianto di un elicottero dall'aeroporto della Contea di Orange-John Wayne, in California.

Il 18esimo compleanno è una tappa importante, un momento delicato per Natalia che probabilmente ha sognato a lungo questo momento al fianco del padre. A mostrarle tutto l'affetto della sua famiglia, ci ha pensato la madre Vanessa, che su Instagram ha pubblicato insieme ad una foto di Natalia una lettera d'amore:

Cara Natalia, Buon compleanno! Mamma e papà sono così orgogliosi della giovane donna che sei. Hai mostrato tanta forza e grazia durante l'anno più difficile della nostra vita. Grazie per essere intervenuto per aiutarmi con le tue sorelline. Sei una sorella maggiore così incredibile e un bellissimo esempio per così tante persone. Grazie per essere gentile, educato e gentile in tutto ciò che fai. Non hai idea di quanto siano felici e orgogliosi mamma e papà di nostra figlia. Ti amiamo sempre e per sempre, per sempre e sempre. Buon 18 ° compleanno alla nostra primogenita, Natalia, la nostra principessa! Ama sempre, Mamma, papà, Gigi, BB e Koko.