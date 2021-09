Natalia Paragoni arrabbiata e dispiaciuta: “Chiudo Instagram, stanno cercando di danneggiarmi” Natalia Paragoni ha annunciato: “A breve chiuderò momentaneamente il mio profilo Instagram”. L’influencer e fidanzata di Andrea Zelletta ha notato delle attività sospette che riguardano il suo account. In particolare, ha visto il numero dei follower crescere esponenzialmente. Ritiene si tratti di un attacco per arrecarle un danno.

A cura di Daniela Seclì

Natalia Paragoni ha deciso di privatizzare il suo profilo Instagram. L'influencer e modella ha notato delle attività sospette e ha deciso di intervenire. In particolare, ha evidenziato una crescita anomala dei follower. Così, ha deciso di intervenire. Ha informato gli utenti che la seguono – quasi un milione – di quanto sta accadendo e si è detta preoccupata e arrabbiata.

L'annuncio di Natalia Paragoni su Instagram

In un post pubblicato nelle Instagram Stories, la fidanzata di Andrea Zelletta si è detta preoccupata nel vedere il numero dei suoi follower crescere esponenzialmente. Teme che qualcuno abbia attivato dei bot per compromettere il suo profilo Instagram, che costituisce una parte importante del suo lavoro. Le parole di Natalia Paragoni sono state:

"Ciao a tutti, volevo rendervi partecipi dell'incresciosa situazione che sto vivendo. Da ieri ho notato una crescita spropositata del numero dei miei follower, temo che qualcuno mi abbia attivato un bot per dispetto o peggio ancora per arrecarmi un danno. Sto cercando di risolvere il problema insieme alla mia agenzia. A breve chiuderò momentaneamente il profilo per cercare di arginare la cosa. Credetemi, sono molto arrabbiata e dispiaciuta. Vi terrò aggiornati".

Attualmente il profilo di Natalia Paragoni è privato

Nel momento in cui scriviamo, il profilo Instagram di Natalia Paragoni risulta privato. In questo modo, la ventitreenne spera di poter controllare il flusso di follower che sta interessando il suo account. Secondo quanto sostiene, infatti, avrebbe subito una sorta di attacco da parte di follower finti. Se così fosse, il suo profilo Instagram potrebbe uscirne compromesso. Dato che i fake non interagiscono con i nuovi post, Instagram potrebbe reputarli di scarso interesse o di bassa qualità e diminuire le possibilità dei post di raggiungere più persone. Un danno non da poco per chi lavora con questo strumento.