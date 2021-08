Nega il saluto alla fan ed è polemica, Stefania Orlando: “Passo per stron*a ma ero in vacanza” Stefania Orlando ha commentato una polemica nata su Twitter a seguito di un suo presunto rifiuto. Una fan che sapeva della sua presenza in Puglia, ha cercato di mettersi in contatto con lei per salutarla ed è stata rifiutata, a quanto riporta nel dettagliato racconto sui social. La ex gieffina non ha esitato a scrivere un post per spiegare che il rifiuto non fosse nato da una sua inspiegabile volontà quanto dal desiderio di passare le ferie lontano da tutto, anche e soprattutto dalla sovraesposizione mediatica di questi mesi dopo il Grande Fratello Vip.

A cura di Redazione Spettacolo

Stefania Orlando ha commentato una polemica nata su Twitter a seguito di un suo presunto rifiuto. Una fan che sapeva della sua presenza in Puglia, ha cercato di mettersi in contatto con lei per salutarla ed è stata rifiutata, a quanto riporta nel dettagliato racconto sui social. La ex gieffina non ha esitato a scrivere un post per spiegare che il rifiuto non fosse nato da una sua inspiegabile volontà quanto dal desiderio di passare le ferie lontano da tutto, anche e soprattutto dalla sovraesposizione mediatica di questi mesi dopo il Grande Fratello Vip. Poco dopo, ha aggiunto la sua anche il marito Simone Gianlorenzi.

Essere stata sempre disponibile con tutti significa poi passare per stronza quando decidi di farti una sacrosanta vacanza con tuo marito, lontana da tutto! Voler strumentalizzare un mio bisogno di relax per attaccarmi! Sfido chiunque a dire dove, quando e se mi sono mai negata!

La risposta del marito Simone Gianlorenzi

Della stessa idea infatti il marito Simone Gianlorenzi, che ha raggiunto l'utente in questione sotto il suo post per spiegarle i motivi dell'accaduto, ben lontani dalla percezione che entrambi avessero voluto rifiutare una fan per qualche sorta di divismo improvviso: "Grazia mi dispiace per questo inconveniente. Noi eravamo in vacanza, semplicemente in vacanza. Non credo debba starmi a giustificare sul perché, ma posso garantirti che se fossi venuta a Roma, come hanno fatto tante altre, non avremmo negato nulla a nessuno. Mi dispiace".

Cosa ha lamentato la fan su Twitter

Il tweet della protesta animata della fan che ha sollevato la questione, coinvolgendo Stefania Orlando lato social, è ben riassunto in queste parole: