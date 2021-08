Nel mancato invito di Harry e Meghan al compleanno di Obama c’è il rispetto alla Regina Elisabetta La festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni non è stata per tutti una festa. Ne sanno qualcosa i duchi di Sussex che non sono stati invitati.L’esperta reale Angela Levin ha tentato di spiegare come mai Harry e Meghan non fossero mai comparsi nella lista di 475 invitati esclusivi: “Si pensa che Barack e Michelle abbiano voluto fare un ‘passo indietro’ dalla coppia per rispetto della Regina”.

La festa di compleanno di Barack Obama per i suoi 60 anni non è stata per tutti una festa. Ne sanno qualcosa i duchi di Sussex che non sono stati invitati. Il The Sun, tramite l'opinione dell'esperta reale Angela Levin, ha tentato di spiegare come mai Harry e Meghan non fossero mai comparsi nella lista di 475 invitati esclusivi, ridotta all'osso causa restrizioni Covid. Un giorno speciale per Barack e Meghan, entrambi nati il 4 agosto (60 anni lui, 40 anni lei), che ha segnato una tacca in negativo nel rapporto tra l'ex presidente degli Stati Uniti e l'ex royal couple che ormai vive in pianta stabile in America.

Meghan Markle "voleva disperatamente" partecipare alla festa di compleanno di Barack Obama. Tuttavia, si pensa che Barack e Michelle abbiano voluto fare un "passo indietro" dalla coppia per rispetto della Regina.

Il rispetto della famiglia nei valori degli Obama

Il valore della famiglia sarebbe troppo radicato negli Obama, tanto da essere diventato un manifesto anche della loro immagine politica. Per questo motivo pare abbiano voluto prendere distanza dai recenti attacchi di Meghan, in primis, e di Harry, in secundis, contro la Royal Family e soprattutto a discapito della Regina e del fratello William, al quale Barack sarebbe molto legato.

Obama 44×60: la lista degli invitati senza Harry e Meghan

La festa di Obama si è tenuta nella sua casa per le vacanze da 8 milioni di sterline a Martha Vineyard. Oltre a sua moglie Michelle e le figlie, in una lista a parte per i parenti più stretti, figurava un elenco degli invitati includente "royalty" dal mondo di Hollywood e della politica, tra i quali: Steven Spielberg, Tom Hanks, Jay-Z, Beyoncé, John Legend, Chrissy Teigen e Gayle King, oltre a George e Amal Clooney. Tema della serata, impresso su mascherine e gadget, 44×60 a indicare i 60 anni del 44esimo presidente degli Stati Uniti. Nessun dono richiesto, solo donazioni, ad avvalorare la sua rinomata attività filantropica.

La festa dei 40 anni di Meghan Markle

Meghan invece ha festeggiato il suo compleanno con star come Adele e Stella McCartney: "Il tempo con i nostri cari, il tempo per fare le cose che amiamo, il tempo speso per imparare, ridere, crescere e il tempo sacro che abbiamo su questa terra", ha dichiarato.