Nicola Pisu rompe il silenzio dopo il Gf Vip: “Miriana Trevisan è un capitolo chiuso” Dopo la resa dei conti nella diciannovesima puntata del GfVip, Nicola Pisu torna sull’argomento e chiude la porta a Miriana Trevisan: “Non voglio più vederla”.

Nicola Pisu parla per la prima volta sui social di Miriana Trevisan. Dopo il confronto avuto nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, tutto era sembrato già chiaro: "Miriana è un capitolo chiuso". In una diretta su Instagram, il figlio di Patrizia Mirigliani ha spiegato che i rapporti con la ex soubrette di Non è la Rai sono più che chiusi.

Le parole di Nicola Pisu

Nicola Pisu è stato un'ora in diretta Instagram con i suoi fan e ha risposto alle curiosità di tanti. Quando uno degli utenti gli ha chiesto: "Andrai a cena con Miriana Trevisan?", lui è stato categorico:

Non andrei a fare nessuna cena con lei, non ci sarà nessuna cena con Miriana. Quando dico una cosa è quella. È un discorso chiuso. Non ho la minima intenzione e il minimo piacere di incontrarla.

L'ultimo confronto al Grande Fratello Vip

È stata una vera e propria resa dei conti e una spaccatura definitiva tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu che, dopo l'eliminazione di venerdì scorso, ha voluto subito chiarire la sua posizione nell'ultima puntata, andata in onda lunedì 15 novembre. "Dalla mia uscita non mi pare che ti sia mancato così tanto. Ho visto un po' di leggerezza", ha contestato Pisu ma Miriana non è stata d'accordo: "È sempre stato così, quale leggerezza? Io provavo a proteggerti". Miriana Trevisan non nega che l'uscita di scena di Nicola Pisu le ha regalato maggiore tranquillità: "Quando sei andato via mi sono sentita un po' più libera, non mi sentivo i tuoi occhi addosso". Nicola Pisu chiude la porta definitivamente: "Sono convinto che da parte mia non possa esserci amicizia né altro. Non mi sembra giusto. Ci ho creduto e sono stato sempre coerente". Questa storyline si chiude definitivamente: non c'è più nessun futuro tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, una relazione che è deragliata e non ha più possibilità di ripresa.