Il centrocampista dell'Inter e della nazionale di calcio dell'Italia Nicolò Barella è sposato con Federica Schievenin e con lei ha tre splendide figlie: Rebecca, Lavinia e Matilde. Il calciatore è attualmente impegnato a Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini e la luce dei suoi occhi sono proprio le sue quattro donne.

Il matrimonio e le figlie di Nicolò Barella

Nicolò Barella e Federica Schievenin si sono sposati il 1° luglio 2018 in Sardegna, la terra di origine di entrambi. Dal loro amore sono nate tre figlie. La primogenita è Rebecca nata nel 2017. Nel 2019 è nata Lavinia, mentre lo scorso gennaio del 2021 è venuta alla luce Matilde. La famiglia di Barella, con il cane Lebron, vive a Milano dal 2019. Federica il 14 ottobre 2018, pochi mesi dopo le nozze, su Instagram pubblicò un post in cui scrisse una dedica d'amore al marito:

Ti ho visto retrocedere in B, poi andare in prestito e retrocedere in C. Lacrime, pianti e critiche. Ma tu dal campo uscivi sempre a testa alta. Ti ho sempre guardato con occhi d’ammirazioni per il lavoratore e professionista che sei, nonostante la tua giovane età. Sei un gran papà e un marito perfetto. Grazie per tutto quello che ci fai vivere papà.

Chi è Federica Schievenin

Federica Schievenin ha 28 anni ed è nata a Cagliari. È una modella con una grande passione per le moto da cross. Sul suo profilo Instagram che conta quasi 57mila follower dice di se stessa: "Studentessa a tempo perso in scienze motorie sono mamma a tempo pieno di Becky, Vinia e Tilde". Aggiungendo delle emoticon con tre bambini e una coppia che ritraggono la sua famiglia, in inglese ha scritto: "Ogni giorno per il resto della nostra vita".

Nicolò Barella e la carriera da calciatore

Barella ha 23 anni ed è stato definito uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Giocatore polivalente ha dimostrato negli ultimi anni di essere un grande campione. Scoperto da Gianfranco Matteoli nella Scuola Calcio Gigi Riva, da giovanissimo gioca nella giovanile del Cagliari. L'esordio in Serie A avviene nel 2015. L'anno seguente, dopo che la squadra sarda retrocede in Serie B, passa in prestito al Como fino all'estate dello stesso anno, per poi tornare al Cagliari, neopromosso in Serie A. Nel 2019 sbarca all'Inter. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili, a partire dall'Under-15. Per la prima volta in Nazionale maggiore nel 2017, a giugno 2021 viene inserito nella lista dei convocati per l'Europeo e attualmente è impegnato a Euro 2020.