Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sposano, nessuno della famiglia di lui tra gli invitati

Nicolò Zenga e Marina Crialesi sono convolati a nozze. La notizia però sembra un'altra: non c'era nessuno della famiglia Zenga al suo matrimonio. Così non sembra. Il matrimonio è avvenuto presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Quando le foto sono iniziate a circolare sui social, la prima cosa che è balzata all'attenzione di tutti è stata la presunta assenza dei familiari di Nicolò.

Gli assenti al matrimonio

I grandi assenti al matrimonio di Nicolò Zenga e Marina Crialesi: non c'erano né Andrea Zenga, né la sua compagna Rosalinda Cannavò. I due sono stati avvistati nello stesso momento del matrimonio al cinema. Non c'erano nemmeno Roberta Termali, la madre di Nicolò, né tantomeno il padre, Walter Zenga, la cui cosa però non sorprende. Come mai nessuno tra i familiari di Nicolò Zenga è stato presente al matrimonio?

I dubbi su Andrea Zenga

Certamente, stando alle cronache del gossip, lascia più interdetti che sia stato proprio Andrea Zenga ad assentarsi dal matrimonio. Secondo le recenti indiscrezioni, sembrava che i rapporti tra i due fossero più che buoni e la sua assenza al matrimonio basta per riaccendere di nuovo i pettegolezzi tra una famiglia già abbastanza chiacchierata nel mondo del gossip. La "famiglia Zenga" non è stata presente al matrimonio di Nicolò e questa cosa ha lasciato molto discutere soprattuto sui social network. Non c'è stata nemmeno alcuna reaction, alcun complimento o felicitazioni.

Andrea aveva annunciato che avrebbe fatto il testimone

Andrea Zenga, tra le altre cose che continuano a creare molti dubbi su tutto quello che è successo, aveva dichiarato che avrebbe dovuto essere proprio il suo testimone di nozze: "Sarò il testimone di nozze di mio fratello. Sono felice doppiamente. Poi dovrò organizzare l’addio al celibato e sarà un compito arduo, però ci proverò". E poi, cosa è successo?