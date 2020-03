Il settimanale Nuovo ha fotografato Nina Moric in compagnia di Ezio Denti, il criminologo diventato noto partecipando alle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso insieme alla sua macchina della verità, un dispositivo che arriva dall’Alabama e che consentirebbe di stabilire se quanti vi si sottopongono raccontano il vero. La stessa Nina ha accettato di sottoporsi al vaglio della macchina nell’ambito della vicenda che l’ha vista accusare di violenza l’ex compagno Luigi Mario Favoloso.

Fu Ezio Denti a sottoporre Nina Moric al test

Fu lo stesso Ezio Denti a sottoporre Nina Moric al test della macchina della verità, una prova che aveva stabilito che la modella croata aveva raccontato il vero e che andò in onda in diretta a Live – Non è la D’Urso. Da quel momento in poi tra i due deve essere nata un’amicizia, un affetto dimostrato dalle foto pubblicate da Nuovo che mostrano i due abbracciarsi come due vecchi amici.

Nina Moric sarebbe single

Al momento l’unico impegno sentimentale di Nina riguarderebbe il figlio Carlos. La modella, conclusa la sua storia con Luigi Mario Favoloso, risulta essere single. Non c’è stato alcun riavvicinamento all’ex marito Fabrizio Corona alla quale la lega un affetto di vecchia data che avrebbe smesso da anni di essere romantico. Né la relazione con Favoloso è ripresa: i due, che si sono accusati a vicenda, hanno scelto di andare avanti con le rispettive vite. Il campano starebbe momentaneamente frequentando Elena Morali, ex fidanzata del comico Scintilla. A proposito di Denti, Nina aveva fatto pubblicamente sapere di avere assunto il criminologo per indagare sull’ex compagno. L’uomo non ha sottoposto all’esame della macchina della verità solo Nina. Sono diversi i personaggi famosi che hanno accettato di sottoporsi al test in tv per dimostrare la propria sincerità.