Il 2020 è un anno speciale, diverso sotto ogni punto di vista. Lo è al punto che perfino due ex “nemiche mediatiche” come Belén Rodriguez e Nina Moric tornano vicine, forse per la prima volta dallo stesso lato della barricata. Intervistata dal settimanale Nuovo dopo la pace a Capri e le foto del bacio con Belén, Nina tesse le lodi della donna alla quale è stata contrapposta per anni, complice anche la relazione con Fabrizio Corona.

La benedizione di Nina Moric a Belén

“Ognuno soffre in silenzio. Nel mondo dello spettacolo non è tutto oro quello che luccica” dichiara Nina Moric che poi dichiara di augurarsi che l’ex nemica ritrovi finalmente la felicità “Anche Belén ha il suo calvario. È molto delusa dalle ultime vicissitudini. È una ragazza in gamba. Le auguro ogni bene, che Dio la benedica”. Nina e Belén, quindi, sono tornate vicine. L’ascia di guerra è stata definitivamente seppellita.

La battaglia mediatica tra Belén e Nina Moric

Belén e Nina si sono fatte la guerra per anni. Il motivo del contendere, nel loro caso, ha a lungo avuto un nome, quello di Fabrizio Corona. Ex marito di Nina, quando il suo matrimonio naufragò trovò conforto tra le braccia di Belén Rodriguez, all’inizio della sua ascesa televisiva. Dopo interviste al vetriolo e stilettate a mezzo tv, radio e social network, Belén denunciò per diffamazione Nina che l’aveva definita “viado”. Il tribunale di Milano la condannò a un risarcimento di 2000 euro a favore dell’argentina e a 600 euro di multa. Era il 2018. Da quel momento la tensione si è stemperata e poche settimane fa, complice una serata di festa all’Anema e Core di Capri, le due ex contendenti hanno fatto la pace. È stato un video a dimostrare la ritrovata intimità tra le due, fatta di abbracci a sorpresa e baci sulle guance, tutto di fronte ai numerosi presenti che hanno immortalato la scena. Arriva oggi la benedizione della modella croata: l’armistizio è stato ufficialmente firmato.