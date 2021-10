Nina Rima è incinta, la “modella bionica” sarà mamma per la prima volta

Nina Rima è incinta, ha annunciato su Instagram di essere in attesa della sua prima figlia. Insieme a lei nelle foto il fidanzato Giuseppe Elio Nolfo, con il quale vive un’intensa storia d’amore da più di un anno. La nota ‘modella bionica’, come ha amato definirsi dopo l’incidente stradale che le ha fatto perdere una gamba a 19 anni, ha confessato: “Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo”.

Nina Rima è incinta, ha annunciato su Instagram di essere in attesa della sua prima figlia. Insieme a lei nelle foto il fidanzato Giuseppe Elio Nolfo, con il quale vive un'intensa storia d'amore da più di un anno. La nota ‘modella bionica‘, come ha amato definirsi dopo l'incidente stradale che le ha fatto perdere una gamba a 19 anni, è commossa dalla sensibilità del suo compagno: "Giuseppe non riesce a vedere questo video senza piangere" scrive Nina su IG, condividendo il video delle prime ecografie, "effettivamente vederti muovere come un “anguilletta” e sentire il tuo cuoricino che batte così forte è un’emozione incredibile! Lo dicevano che sentire il tuo battito sarebbe stato il rumore più bello della nostra vita ma sentirlo con le nostre orecchie e vederlo lo ha reso ancora più vero e forte".

Con un album di foto che mostrano la sua gravidanza e una festa casalinga per l'annuncio ufficiale dell'arrivo della piccola, Nina Rima ha ufficializzato la realizzazione di un sogno, quello di diventare mamma e costruire una famiglia con il fidanzato Giuseppe Elio Nolfo e i suoi cani:

Io l’ho sempre saputo che saresti stato tu, dal momento in cui ti ho conosciuto e visto come affrontavi il mondo ho avuto la certezza che per me saresti stato famiglia. Ci è voluto poco per farmi fare un biglietto di sola andata e raggiungerti. Più tempo passavamo insieme e più ogni mia certezza cresceva, tanto che a fine estate abbiamo deciso di prendere Raul e fortificare ancor di più un legame che aveva tutta l’aria di essere vero e solido! Un anno è passato e nulla è cambiato, così è arrivata Sasha perché l’amore non si divide ma si moltiplica e questo noi l’abbiamo appreso bene. La nostra principessina di casa, la tua principessina! Sognavo questo momento dalla scorsa estate, immaginavo noi in una bella casa con un bel cagnolone e prima o poi il frutto del nostro amore. Un bambino tutto nostro da amare coccolare e crescere! Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo. Ed eccoci qua.

Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può. Ora tutti insieme non vediamo l’ora di conoscerti piccolo lamponcino. Qua fuori siamo già pieni d’amore tutto per te pronti a strapazzarti di baci e non lasciarti mai! Che gioia immensa poter condividere con voi l’arrivo della nostra prima figlia.