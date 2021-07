Si allarga la famiglia di Nino D'Angelo. L'amato cantante napoletano ha avuto un nipotino. D'Angelo ha voluto condividere questa gioia con i suoi tantissimi fan. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha dato il lieto annuncio e ha pubblicato una foto del bebè. Poi ha svelato il nome che i genitori hanno scelto per il piccolo.

Il bambino si chiama Gaetano come il nonno

in foto: Nino D’Angelo e Roberta Buonpane

Nino D'Angelo ha pubblicato la foto del nipotino appena nato. Il piccolo dorme seraficamente. Come fa spesso quando si tratta dei suoi nipoti, il cantante si è premurato che non si vedesse il viso del bambino, per tutelarlo e non esporlo sui social. La tenera foto è stata accompagnata da una didascalia breve, ma in grado di restituire la grande gioia che D'Angelo sta provando nel conoscere il nuovo arrivato: "Eccolo…3 chili e 800…Si chiama Gaetano D’Angelo ed è il quarto dei miei nipoti…Che bellezza". Gaetano, dunque, è il nome prescelto. Non tutti sanno che Nino D'Angelo all'anagrafe si chiama proprio Gaetano, dunque il nome è un omaggio a lui. Il bebè è figlio del primogenito di Nino D'Angelo, Antonio (detto Toni) e della moglie, la giornalista Roberta Buonpane. La coppia è fresca di matrimonio. Sono convolati a nozze lo scorso 13 maggio.

Nino D'Angelo nonno amorevole

in foto: Nino D’Angelo ospite di Domenica In, il nipotino bacia il televisore

Nino D'Angelo ha due figli, Antonio e Vincenzo, e quattro nipoti: tre maschi e una femmina. L'artista è follemente innamorato di loro e ovviamente, è ricambiato. È capitato, ad esempio, che i bambini baciassero il televisore quando compariva l'amato nonno (vedi foto in alto). I nipoti sono una delle sue fonti di ispirazione. Quando nacque la prima, Maia, dichiarò a Repubblica: "Ho provato una gioia immensa quando ho saputo che sarei diventato nonno. Dopo anni di carriera, è stata la nascita di Maia a darmi di nuovo voglia e ispirazione per registrare un disco". La madre del piccolo Gaetano, Roberta Buonpane, lo ha descritto come un "nonno presente e premuroso" che di sicuro sarà felice di stare accanto al piccolo Gaetano.