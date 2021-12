Noemi Baratto dopo la rottura con Matteo Fioravanti: “Mai basarsi solo sull’aspetto fisico” La 22enne originaria di Napoli rompe il silenzio sui social spiegando perché lei e Matteo Fioravanti si sono lasciati. La scelta a Uomini e Donne si è rivelata affrettata: “A telecamere spente iniziano a vedersi tutti i lati del carattere”.

A cura di Giulia Turco

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Noemi Baratto conferma la rottura con Matteo Fioravanti. La storia con il tronista, che la scelse appena poche settimane prima nell'ambito dei dating show, non ha funzionato a telecamere spente. La studentessa napoletana lo conferma con un post sul suo profilo Instagram, all'indomani del video annuncio di Matteo, confermando che la loro coppia è ufficialmente sciolta. L'ennesima storia durata nemmeno il tempo di una stagione di Uomini e Donne.

Noemi spiega perché è finita con Matteo

La 22enne originaria di Napoli ha rotto il silenzio con un messaggio rivolto ai suoi fan, nel quale ci tiene a chiarire che tra lei e Matteo le cose non hanno funzionato per via delle incompatibilità scoperte una volta fuori dal programma. Nessun tradimento, dunque, come è stato ipotizzato da alcuni fan della corteggiatrice che le hanno spedito via Instagram un semplice video di Matteo che balla con un'amica in discoteca. "Purtroppo una persona inizia a vedere tutti i lati del carattere solo fuori dal programma senza telecamere e senza terzi che fanno da spettatori. Per me la compatibilità, la comprensione, la capacità di dialogare, l’empatia sono le cose principali che devono caratterizzare una relazione, basarsi solo sull’aspetto fisico non conta..", spiega Noemi. "Prima o poi scade an che quello.. quindi se tra noi non c’è stato tutto ciò non ne valeva la pena continuare anche perché poi si perdeva tempo e salute..".

La versione di Matteo Fioravanti

Matteo Fioravanti ha fatto chiarezza sulla rottura con Noemi della quale sia vociferava già da qualche tempo. Con video su Instagram l’ex tronista ha annunciato: “La relazione tra me e Noemi non è andata”, pur restando vago in materia di spiegazioni. Dalle sue parole si avverte un certo pentimento rispetto ad una scelta, quella fatta sul trono di Uomini e Donne, arrivata in maniera forse fin troppo frettolosa: “Sapete che ho fatto una scelta molto anticipata rispetto al solito, ma non mi pento di nulla. Ci siamo ritrovati in una realtà, sono uscite troppe incomprensioni, differenze di carattere e tante altre cose che non dico qui per rispetto di entrambi”.