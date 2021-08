Nuove accuse sul principe Andrea: “Ha regolarmente abusato di Veronica Giuffre” Nuova pioggia di accuse nei confronti del principe Andrea, Duca di York già estromesso dalla Royal Family. Veronica Giuffre, all’epoca minorenne, rivela: “Costretta a fare sesso e abusata ripetutamente da minorenne”. Era una delle ragazze di Jeffrey Epstein, il miliardario pedofilo morto suicida in carcere dopo l’arresto per abusi e traffico internazionale di minorenni.

Continuano a tenere banco le accuse nei confronti del Duca di York, il principe Andrea. Come è noto, Virginia Giuffre ha avviato un procedimento legale contro di lui, accusandolo di aver abusato di lei quando era soltanto adolescente in diverse occasioni, tramite la sua amicizia con il miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere dopo le accuse di a. Il principe Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, ha sempre negato ogni accusa contro di lui, ma intanto continua a salire il numero di presunte vittime che lo accusano.

Le nuove accuse, il Duca nega

Virginia Giuffre ha avviato un procedimento legale contro il duca di York, 61 anni, per le accuse di aver abusato di lei in diverse occasioni quando aveva meno di 18 anni, secondo gli atti del tribunale. Il Duca ha ripetutamente negato qualsiasi accusa. In una nota, la Giuffre dichiara: "I potenti e i ricchi non possono essere esenti dall'essere ritenuti resopnsabili e colpevoli. Spero che altre vittime vedano che è possibile uscire dal silenzio e dalla paura, rivendicando la propria vita parlando e chiedendo giustizia”. Nelle memorie depositate si legge che il danno "alla presunta vittima sarebbe stato grave e duraturo" e la vittima è stata "regolarmente abusata e prestata a uomini ricchi".

Il Duca era amico di Epstein e di Ghislaine Maxwell

Veronica Giuffre non avrebbe mai acconsentito ad alcun atto sessuale ed era regolarmente abusata anche dallo stesso Jeffrey Epstein, grande amico del Duca. Nelle deposizione, c'è anche il nome della compagna di Epstein, Ghislaine Maxwell, che attualmente si trova in carcere proprio per favoreggiamento. Veronica Giuffre sarebbe stata quindi costretta a fare sesso e poi è stata ripetutamente intimidita e costretta ancora al silenzio: "Minacce esplicite e implicite da parte di Epstein, da parte di Ghislaine Maxwell e del principe Andrea". In un'occasione, il principe Andrea avrebbe anche abusato sessualmente della signora Giuffre nella villa di Epstein a New York e sarebbe coinvolta anche un'altra vittima. Tutti i dettagli sarebbero contenuti nel famigerato "Libro nero" di Epstein: una raccolta di numeri di telefono, informazioni in cui vi erano contenute tutte le informazioni sulle ragazze da chiamare a seconda della città. Il principe Andrea è stato estromesso dalla Royal Family nel 2019 a causa di queste accuse.