Mentre l'ex compagno Andrea Zenga è nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Sgolastra sembra aver trovato un nuovo amore. Il pubblico di Canale 5 non ha certo dimenticato la ragazza che partecipò a Temptation Island Vip insieme a Zenga e fece discutere per un flirt con il tentatore Andrea Cerioli. Alessandra si è mostrata su Instagram Stories con quello che sembrerebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Alessandra Sgolastra insieme a Luca Clementi

La Sgolastra appare in una foto su un'auto insieme al ragazzo in questione, mano nella mano. Non ci viene mostrato il volto di lui, ma Alessandra l'ha taggato: si chiama Luca Clementi. Ogni altra informazione su di lui resta sconosciuta al momento, dato che Luca ha il profilo Instagram privato e che non appartiene al mondo dello spettacolo. Curiosamente, però, si nota che tra i suoi follower c'è proprio lo stesso Andrea Zenga.

La storia con Andrea Zenga e la partecipazione a Temptation Island Vip

Per il concorrente del GF Vip figlio di Walter Zenga sembra che la storia d'amore con Alessandra sia un lontano ricordo. Nella Casa, non sono infatti emersi particolari sulla loro relazione, finita da circa un anno. Era infatti il marzo 2020 quando Andrea Zenga annunciavano la rottura, che sarebbe stata decisa di comune accordo: "Fino a ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato alcun litigio o altro. Semplicemente è andata così e credo sia stata una decisione giusta presa da entrambi", aveva spiegato Zenga sui social. La coppia, insieme da circa cinque anni, aveva vissuto un periodo di allontanamento proprio a causa di Temptation Island Vip e della vicinanza di Alessandra ad Andrea Cerioli.