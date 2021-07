Oppini ride di “Fro*io” e “Ricch**ne”, le risposte di Tommaso Zorzi confermano la rottura Non c’è verso di fare andare avanti l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nelle ultime ore, nuovi capitoli sono stati scritti e il finale sembra essere tutt’altro che lieto, a tal punto da assistere al defollow dell’influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti. Pare che l’evento che ha scatenato questa brusca reazione sia legato a un video domestico di Oppini, nel quale ride dell’utilizzo della parola “ricch**ne”. E, non contento, avrebbe pensato bene di stravolgere la N-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘Fro*io” in ‘ciofro’.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è verso di fare andare avanti l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nelle ultime ore, nuovi capitoli sono stati scritti e il finale sembra essere tutt'altro che lieto, a tal punto da assistere al defollow dell'influencer sul profilo Instagram del figlio di Alba Parietti. Pare che l'evento che ha scatenato questa brusca reazione sia legato a un video domestico di Oppini, nel quale il ragazzo ride dell'utilizzo della parola "ricch**ne". E, non contento, avrebbe pensato bene di stravolgere la N-word in uno scambio di messaggi con amici, trasformando ‘Fro*io" in ‘ciofro'. Cadute rovinose che si accompagnano a un periodo in cui gli Zorzini già non brillavano di loro, mostrandosi a una distanza siderale e consolidando la convinzione generale che vedeeva l'idillio del Grande Fratello Vip finito con la fine del reality di Signorini.

Zorzi mette a posto un caro amico di Oppini

Ora, questo biofa1979, che nel post sovrastante spalleggia Oppini scrivendo ‘cifro' e continuando così ad anagrammare la parola fro*i, è andato a disturbare il can che dormiva. Con la brillante idea (forse) di fare del puro spirito o (chissà) di inserirsi in temi delicati come quello dei diritti omosessuali e la lotta contro le discriminazioni passando indisturbato, tale Fabio Ceroli, grande amico di Francesco Oppini, scrive a Tommaso su twitter in merito alla ddl Zan: "Ma le leggi non le approvano Parlamento e Senato? Chiedo per un amico..", beccandosi la risposta al vetriolo "Se chiedi per un amico, il tuo amico può chiedere direttamente a me. Carissime cose a te e famiglia".

Le conferme arrivate dalla risposta di Zorzi

Da qui il gelo, il profilo di questo Ceroli che risulta ‘momentaneamente sospeso‘, probabilmente a causa della shit storm generata dai fan di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, delusi dal comportamento di quest'ultimo e amareggiati dall'intercessione non richiesta di uno dei suoi più cari amici. "Ma vai a ca*are" ha scritto un hater "perché invece di continuare ad incitare l'odio ai tuoi fan, una volta tanto non difendi il tuo amico Francesco Oppini?" e lì, servita su un piatto d'argento, l'occasione per confermare il risentimento maturato intorno l'utilizzo della N-Word di cui sopra e il distacco che era nell'aria ormai da mesi: "Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate di questa sera, ognuno può gentilmente continuare per la propria strada. A presto".

La versione di Stefania Orlando a Fanpage.it

Fu Stefania Orlando qualche settimana fa a commentare su Fanpage.it laconicamente lo stato di salute dell'amicizia ancora in corso con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: "Non ci siamo mai allontanati. Viviamo in città diverse, siamo tornati ognuno alla sua vita ma continuiamo a sentirci". La triade nata nel GF Vip, dopo qualche fugace apparizione a ridosso delle prime ospitate dopo il reality, si è eclissata e il vivere in città sembra essere, a detta della Orlando, l'unico reale problema.