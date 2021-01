Lei è Oriana Sabatini, la bellissima fidanzata del calciatore Paulo Dybala. Originaria di Buenos Aires, la showgirl e modella argentina, è diventata famosa al grande pubblico grazie ai ruoli in alcune telenovelas e al suo talento canoro. Ma anche per la sua storia d'amore con l'attaccante della Juventus che dura dal 2018. Attivissima su Instagram, Oriana ha stupito i suoi fan con una rivelazione sul suo orientamento sessuale.

Oriana Sabatini: "Non so se mi piacciono le donne"

La bellissima showgirl argentina è intervenuta su Instagram con una sessione di risponde al gioco vero o falso. Un fan le ha chiesto senza tanti giri di parole: "Sei bisessuale?". La risposta di Oriana è stata: "Vero? Se proprio devo mettermi un'etichetta, credo di sì". Non è la prima volta che la modella d'altronde rivendica il suo diritto di libertà sessuale, un tema sul quale non ja alcun pregiudizio, ci tiene a chiarire. "Non c'è niente di più bello nella vita di sentirsi liberi. Non so se sono lesbica e mi piacciono le donne, o se sono bisessuale, però non ho pregiudizi in materia", aveva spiegato quattro anni prima intervenendo sulla radio uruguayana Agarrate Catalina. Inoltre la cantante, immortalata in un bacio appassionato con la modella Soledad Alonso nel videoclip del suo brano Stay or Run, aveva lasciato spazio ai dubbi.

La storia d'amore di Oriana Sabatini e Paulo Dybala

Quel che è certo è che oggi Oriana è felice tra le braccia del calciatore. La frequentazione con Paulo Dybala risale a metà del 2017 e tutto sarebbe iniziato con un semplice messaggio su Whatsapp. Oriana ha raccontato in un'intervista alla rivista argentina Gente di aver ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto: " ‘Vorrei invitarti fuori'. ‘E chi è questo??'", avrebbe pensato senza sapere chi fosse il giocatore. "E come faccio a sapere che sei davvero tu?". Dybala avrebbe risposto: "Se vuoi, ti chiamo". Oriana: "Mandami un messaggio vocale. Cerco su YouTube una tua intervista e controllo".