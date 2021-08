Ornella Boccafoschi è incinta, rinuncerà a Ballando con le stelle 2021 Oltre a Veera Kinnunen, anche Ornella Boccafoschi è in dolce attesa. Il talent di Milly Carlucci perde temporaneamente una delle sue protagoniste: per lei e il marito Francesco Samperi, sposati dal 2014, è il secondo figlio. Ecco il nome scelto dalla coppia, che ha già una bambina di nome Matilde.

A cura di Valeria Morini

Ballando con le stelle perde pezzi, ma se Raimondo Todaro ha deciso di lasciare il programma per tentare nuove strade, il forfait di altre due ballerine è dovuto a motivi ben più "forzati" e gioiosi. Come Veera Kinnunen, anche Ornella Boccafoschi è incinta. "Proprio così… Fagottino in arrivo!", scrive su Instagram, mostrando un paio di scarpine da neonato, la ballerina e insegnante di danza che nell'edizione 2020 aveva duettato con Ninetto Davoli.

Ornella Boccafoschi non sarà a Ballando con le stelle 2021

Classe 1984, la Boccafoschi è sposata con il poliziotto catanese Francesco Samperi. I due sono già genitori di Matilde che ha due anni e mezzo. Su Di Più, dove sia lei che la Kinnunen mostrano il pancione, ha spiegato che sarà un maschietto e che verrà chiamato Federico. La Boccafoschi ha inoltre spiegato che invierà le cellule staminali del cordone ombelicale in una clinica in Polonia, affinché vengano conservate. Non potrà ovviamente prendere parte alla nuova edizione di Ballando con le stelle, al via dal 16 ottobre su Rai1.

A Ballando nel 2019, con Antonio Razzi

Gli auguri dei colleghi di Ballando

Sotto al post si affollano i messaggi di auguri, anche da alcuni colleghi di Ballando con le stelle. "Auguri Ornellina", scrive Anastasia Kuzmina, mentre Samanta Togni lascia un cuore. "Favolosi", scrive Stefano Oradei (curiosamente, l'altra ballerina incinta, la Kinnunen, è la sua ex, ora legata al judoka Salvatore Mingoia).

Chi è Ornella Boccafoschi, carriera e vita privata

Nata a Giarre (Catania) l'8 settembre 1984, Ornella Boccafoschi ha iniziato a studiare danza a soli 3 anni. Specializzata in latinoamericano, nel 2005 è stata campionessa italiana e nel 2010 si è classificata quarta agli Europei di danza. È nel cast di Ballando con le stelle dal 2016. Lei e il marito Francesco si conoscono sin da ragazzini, perché frequentavano la stessa località marina. Grazie ai social sono rimasti in contatto: nel 2014 si sono sposati e nel 2019 è nata la prima figlia Matilde.