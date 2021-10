Pago commenta il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “È frenata perché ha paura di scottarsi” Ospite del programma radiofonico Non Succederà Più, Pago ha svelato cosa pensa del flirt tra la ex moglie Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Le piace, ma è frenata perchè ha paura di scottarsi”. Nella casa del GF Vip, i due stanno vivendo un rapporto fatto di alti e bassi: dopo il primo bacio sotto le coperte, la ex ragazza di Non è la Rai ha fatto un passo indietro perché non convinta dei suoi sentimenti. Negli ultimi giorni, però, i due gieffini si sono riavvicinati.

A cura di Elisabetta Murina

Hanno fatto un passo avanti, uno indietro e ora pare che stiano di nuovo ingranando la marcia giusta. Nella casa del Grande Fratello Vip, il flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu procede tra alti e bassi. Dopo essersi scambiati il primo tenero bacio sotto le lenzuola, la showgirl sembrava non essere convinta del loro rapporto. Negli ultimi giorni, però, i due hanno passato una notte insieme e si sono riavvicinati. Fuori dalla Casa più spiata d'Italia, Pago ha commentato il flirt tra la ex moglie e il figlio di Patrizia Mirigliani ai microfoni di Non Succederà Più con Giada Miceli (la puntata è andata in onda il 23 ottobre): "Io sono contento per lei. Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi".

Pago su Miriana e Nicola: "Le piace altrimenti non farebbe così"

Ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più condotta da Giada Miceli, Pago ha svelato cosa pensa del flirt tra la sua ex moglie, Miriana Trevisan, e Nicola Pisu: "Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così". Ha poi precisato che il motivo che la tratterebbe dal lasciarsi completamente andare con lui non sarebbe legato alla differenza di età, come era emerso più volte nella Casa, ma al suo passato: "Lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta. Più che per la differenza di età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto complicato e vuole viversi le storie andandoci con i piedi di piombo. Lei in questo caso ha paura di scottarsi". Pago ha anche aggiunto che la cosa più importante rimane la felicità della showgirl: "Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice".

Il rapporto tra Pago e l'ex moglie Miriana: "È un'altra forma di amore"

Durante la trasmissione Pago ha parlato anche del rapporto che ha con Miriana. I due hanno un legame speciale e lui è anche entrato nella casa del GF per farle una sorpresa: "Io la chiamo un'altra forma d'amore. Ci lega un figlio, ci lega un rapporto che abbiamo avuto per tanto tempo e non puoi buttare all'aria perché non c'è più quell'altra forma". La storia d'amore tra Pacifico Settembre (vero nome di Pago) e l'ex ragazza di Non è la Rai nasce nel 2002 durante una vacanza in Sardegna. Dopo nemmeno un anno si sposano e, nello stesso arco di tempo, divorziano. Nel 2008 hanno un figlio, Nicola, che riaccende la fiamma del loro amore. Tuttavia, questo non basta e la separazione definitiva arriva nel 2013. Ora, a distanza di anni, i due hanno trovato un equilibrio per amore della loro famiglia e lui ha vissuto un'altra storia con la tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu.