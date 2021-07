Pamela Barretta vittima di stalking: “Un maniaco mi ha seguita in auto” L’ex dama di Uomini e Donne ha raccontato sui social uno spiacevole episodio avvenuto tra le strade di Brindisi. “Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre”, ha raccontato Pamela Barretta. “Inizialmente avevo sottovalutato la cosa”, ha ammesso. “Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile”, ha raccontato sollevata di aver scampato il peggio.

A cura di Giulia Turco

L'ex dama del Trono Over Pamela Barretta ha raccontato sui social di essere rimasta vittima di uno spiacevole episodio di stalking a Brindisi, la sua città. È avvenuto pochi giorni fa e, nonostante lo spavento, per fortuna è andato tutto per il meglio. "Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovrei ascoltarlo", ha esordito in una delle ultime Instagram Stories.

Pamela Barretta racconta l'episodio di stalking

Il racconto dell'ex dama di Uomini e Donne risale a qualche giorno prima, quando ha riportato per filo e per segno la dinamica dello spiacevole episodio avvenuto tra le strade di Brindisi. "Un maniaco mi ha seguita in auto in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre", ha raccontato Pamela Barretta su Instagram. "Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato. Inizialmente avevo sottovalutato la cosa", ha ammesso. "Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa", ha raccontato sollevata di aver scampato il pericolo per poco.

Pamela Barretta single dopo Enzo Capo

Non sembra esserci un nuovo amore nella vita della dama di Brindisi dopo la relazione con Enzo Capo, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne con il quale ha chiuso da diversi mesi. Lui ha ritrovato il sorriso al fianco di un'altra donna, Lucrezia Massimo, con la quale avrebbe intenzioni serie: si pensa a nozze vicine. Pamela, dal canto suo, sembra covare ancora qualche malumore e su Instagram non accenna a nasconderlo. Tra la coppia e l'ex dama di recente sono partite provocazioni via social. I due hanno pubblicato foto insieme tali da far "rosicare" non poco la Barretta, che ha colto la palla al balzo per replicare. "Ci sono persone che non ti sopportano, ti criticano eppure non possono fare a meno di osservarti", è stata una delle ultime citazioni di Capo, palesemente riferita alla sua ex.