Pamela Prati ha un amico speciale (che esiste e non è Mark Caltagirone): “Ma non è il mio fidanzato” I tempi dello scandalo Caltagirone sembrano lontani per Pamela Prati, che non vuole più affrontare l’argomento del suo finto matrimonio e a Chi racconta la sua grande amicizia con Angelo Rifino: “Non è il mio fidanzato, sia chiaro. Prima era un mio fan, poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me, regalandomi gioia e tanto amore”.

A cura di Valeria Morini

"Finalmente ho trovato la mia anima gemella", titola l'articolo di Chi dedicato a Pamela Prati e al suo "amico speciale" Angelo Rifino. Non si parla però di una storia d'amore per la showgirl, di cui ancora non si è spento il ricordo del clamoroso scandalo che la vide protagonista con l'inesistente Mark Caltagirone. Stavolta, l'"amico" esiste e, per l'appunto, è solo un amico, che però ha un ruolo fondamentale nella vita della showgirl.

L'amicizia con Angelo

Pamela l'ha conosciuto grazie alla comune amica Michela Quattrociocche: lui si è presentato da lei al Bagaglino e tra i due è nato un rapporto intenso, tanto che sono in vacanza insieme a Sabaudia. Il settimanale Chi li ha scelti come protagonisti di un servizio foto0grafico e di un pezzo che racconta il loro rapporto: “Non è il mio fidanzato, sia chiaro”, dice lei, “Prima era un mio fan, poi è diventato il mio amico speciale. Vive per me, regalandomi gioia e tanto amore”. Angelo era inizialmente un suo fan ma dopo essersi incontrati i due sono diventati inseparabili. “Angelo c’è sempre stato”, ha svelato la Prati.

Pamela Prati è single

La Prati è ufficialmente ancora single: "Sì, mal che vada sposo lui (sorride, ndr), almeno so che riempirebbe il mio quotidiano di attenzioni e premure meglio di chiunque altro". Dal primo incontro con Angelo, Pamela ha sentito "un'energia particolare" e tra i due si è sviluppato "un sentimento fortissimo": "Con lui non ho segreti, sono semplicemente Pamela". Insomma, basta questa bella storia d'amicizia per far tornare la Prati sulle pagine dei magazine. Il clamore per il suo matrimonio fittizio con il misterioso Mark Caltagirone, poi rivelatosi un personaggio inventato (ma lei sostiene di essere stata ingannata dalle sue agenti), per Pamela è insomma un ricordo lontano.

Parliamo di altro, davvero. Oggi sono alla ricerca della felicità e con poche cose mi sto rialzando in piedi. Sì, lo ammetto, sono felice, ma lo dico a sottovoce, non si sa mai

Chi è Angelo Rifino

Rifino vive a Roma (ma è di origine pugliese), è un Art Director e frequenta diversi vip. Oltre alla Prati e alla già citata Quattrociocche, cui è legatissimo, frequenta anche altri personaggi dello spettacolo come Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi, Laura Chiatti. Chissà che un giorno non approdi anche lui in tv, magari proprio con la Prati: "Siamo davvero unici insieme, Inoltre Angelo è un profondo conoscitore del mezzo televisivo e della storia della tv. Chissà, magari un giorno…".