Paola Di Benedetto smentisce a Fanpage.it il flirt con Ludovico Tersigni: “Fake news” Raggiunta da Fanpage.it, Paola Di Benedetto ha smentito le voci sul presunto flirt con Ludovico Tersigni, conduttore di X Factor 2021: “Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news”.

A cura di Elisabetta Murina

Speaker radiofonica, vincitrice del Grande Fratello Vip e da poco anche conduttrice televisiva. A Paola Di Benedetto, 26 anni, quest'anno è stata affidata la guida di Hot Factor, l'appuntamento notturno che va in onda ogni giovedì su Sky Uno dopo i live di X Factor, presentati da Ludovico Tersigni. E secondo i rumors degli ultimi giorni, sarebbe proprio con lui che la ex Madre Natura di Ciao Darwin avrebbe un flirt, nato presumibilmente dietro le quinte dello show. Ma raggiunta da Fanpage.it, Paola ha smentito tutti i gossip: "Sono fake news".

La verità di Paola Di Benedetto sul flirt con Ludovico Tersigni

Paola Di Benedetto racconta a Fanpage.it la verità sul rapporto con il conduttore Ludovico Tersigni, che quest'anno ha sostituito Alessandro Cattelan alla guida di X Factor. I due sono colleghi e si sono conosciuti grazie al palco dello show, su cui ogni settimana si danno il cambio: "L'ho conosciuto durante questa stagione di X Factor. Lo considero un bravo professionista". A lanciare la notizia del loro presunto flirt, ripresa poi da diversi siti, era stata Deianira Marzano su Instagram. L'influencer aveva condiviso la segnalazione ricevuta da un follower che sosteneva di averli visti mentre si baciavano in un noto locale milanese. Ma Paola spiega che niente di tutto questo è vero: "Sono uscite delle notizie in questi giorni, ma sono fake news".

Paola Di Benedetto protagonista di gossip non veri

Dalla fine della storia con il cantante Federico Rossi, la conduttrice è finita diverse volte al centro di presunti gossip, che si sono rivelati poi falsi, a partire da quello con il ballerino Stefano De Martino: "È una fake news, smentisco. Siamo amici, ci conosciamo da diversi anni, ma qualsiasi notizia possa essere uscita è completamente falsa". Anche se non hanno nessun fondo di verità, queste voci hanno finito con l'oscurare in parte la sua carriera: "Nella mia vita è sempre stato messo prima di tutto il fattore gossip, anche se ho fatto e continuo a fare tante altre cose. Credo sia un bisogno delle persone di immedesimarsi nelle storie d'amore altrui anche laddove non c'è niente".

Paola Di Benedetto è single

Archiviate le indiscrezioni sul suo conto, la conduttrice di Hot Factor ha fatto chiarezza anche sulla sua vita sentimentale. È concentrata sulla carriera e, attualmente, è single: "Al momento non ho un fidanzato. Sono molto assorbita dalla mia attività lavorativa e, ultime parole famose (ride, ndr), credo di non avere tempo per un fidanzato ora. Non è ciò che sto cercando in questo preciso momento della mia vita".