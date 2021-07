Un tempo fidanzati, poi conviventi, oggi solo amici. È finita la storia d'amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, che lo scorso giugno hanno annunciato via social la loro rottura definitiva. Di crisi tra loro si parlava già da tempo, ci avevano riprovato dopo presunti tradimenti mai usciti però allo scoperto. Eppure nemmeno vivere sotto lo stesso tetto in un appartamento milanese è servito a risolvere le cose. L'ex madre natura di Ciao Darwin e vincitrice del GFVip 4 ha raccontato come sono andati gli ultimi mesi.

"Tra noi oggi c'è un'amicizia, non più amore"

Intervistata da Santo Pirrotta per Whoopsee, Paola Di Benedetto ha raccontato l'inizio di un'estate che si preannuncia piena di divertimento, senza dimenticare il lavoro: "Andrò a Ibiza con qualche amica", racconta raggiante. Ormai la relazione con Federico Rossi sembra già un lontano ricordo e Paola ne parla con totale serenità. Sulla rottura comunicata poche settimane prima spiega: "Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena. Non è che se uno litiga, sta male o va via di casa lo condivide. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano". Oggi i loro rapporti sono più che distesi: "Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica. Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore".

L'annuncio della rottura

Lo scorso 10 giugno la coppia ha condiviso un post su Instagram in contemporanea, spiegando che la loro storia questa volta è davvero giunta al termine: "In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli". Considerando le voci che aleggiavano sulla loro crisi in passato, hanno voluto allontanare ogni possibile ombra di tradimento: "Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine".