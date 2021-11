Paola Ferrari smaschera Diletta Leotta: “Non è mai stata con il Turco, il suo fidanzato è un altro” Paola Ferrari, in un’intervista ad “Un giorno da pecora”, ha rivelato alcune informazioni relative alla vita privata di Diletta Leotta. Secondo la giornalista, infatti, la showgirl non sarebbe mai stata fidanzata con Can Yaman e il suo attuale fidanzato sarebbe uno sportivo.

A cura di Ilaria Costabile

In un'intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica di Rai Radio1 Un giorno da Pecora, Paola Ferrari si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni non solo sul mondo del calcio e di come sia cambiata la fruizione dello sport in televisione, ma si è lasciata sfuggire anche qualche dettaglio su alcuni dettagli afferenti alla cronaca rosa e che riguardano la sua collega Diletta Leotta. Secondo la giornalista sportiva, infatti, la showgirl non avrebbe mai avuto una storia con Can Yaman, ma con qualcuno che gravita attorno al settore calcistico.

Le dichiarazioni di Paola Ferrari

Il punto di partenza, da cui poi si è arrivati a parlare della conduttrice catanese, riguarda le ultime novità su Dazn, la piattaforma che ha modificato completamente le modalità di fruizione dei contenuti calcistici in Italia, ma che dall'inizio del campionato ha generato non poche lamentele tra gli utenti che hanno riscontrato non pochi problemi. La giornalista, poi, si è soffermata su un quesito propriamente gossipparo e che riguarda, per l'appunto, la liaison di Diletta Leotta con l'attore Can Yaman, la Ferrari ha così dichiarato: "Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più” all'ipotesi paventata dai conduttori che la nuova fiamma della showgirl sia un modello, la giornalista è intervenuta dicendo: "Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport".

La fine delle storia tra Diletta Leotta e Can Yaman

Dalla diretta interessata non è giunta ancora nessuna replica, fatto sta che l'amore con Can Yaman, vero o presunto che sia, è già finito. Lei non era presente al compleanno di lui, di qualche giorno fa dove era in compagnia della sua nuova fiamma, ma d'altronde anche a parti inverse, l'attore non presente ai festeggiamenti per i trent'anni della Leotta, lo scorso agosto. Pare che la crisi che ha poi portato alla rottura si sia verificata proprio a ridosso dell'estate, sebbene fino a giugno e luglio era comparse foto dei due insieme, coinvolti in abbracci e baci passionali. La conferma della rottura è arrivata dalla showgirl intervistata da Silvia Toffanin.