Paola Perego racconta il suo dramma: “Un incubo durato 30 anni” Paola Perego, ospite di Eleonora Daniele nel programma ‘Storie Italiane’, ha parlato dell’incubo vissuto per trent’anni. Nel libro scritto e pubblicato nel 2020 ha raccontato la sua esperienza come paziente, in tv ha svelato alcuni dettagli sul ‘male invisibile’ di cui è stata vittima per molti anni.

La famosa conduttrice televisiva, oggi volto della domenica di Rai Due insieme a Simona Ventura, ha aperto il suo cuore ai microfoni di Storie Italiane. Paola Perego ha parlato del disturbo di cui è stata vittima per molti anni. A sedici anni ha cominciato a soffrire di attacchi di panico: l'incubo, ha raccontato, è durato 30 anni. Al programma condotto da Eleonora Daniele ha svelato i dettagli del suo ‘male invisibile' che, con le giuste cure, è riuscita a cacciare via.

Ansia, paura, oppressione al petto, sensazione di soffocamento: sono questi alcuni dei sintomi degli attacchi di panico. Paola Perego è una delle tante vittime di questo disturbo: il primo si è verificato a 16 anni, ne sono seguiti tanti altri per 30 anni.

Il primo attacco di panico l'ho avuto a 16 anni, ma non era successo nulla. Sembrava che qualcuno mi soffocasse. Le emozioni non sono mai nell'immediato, riguardano cose irrisolte e credo che la famiglia di origine c'entri sempre qualcosa

L'attacco di panico crea immobilità e paralizza ogni muscolo, porta angoscia, negatività perenne. La conduttrice ha confessato di essere arrivata addirittura a compiere atti di autolesionismo, pur di farsi curare in qualche modo. Le parole:

Volevo sentire un dolore reale, in modo che qualcuno potesse riconoscere quel problema che io percepivo sul serio, non per finta, e curarmi

Paola ha raccontato che con la terapia giusta è riuscita, pian piano, ad uscire dall'incubo. Curarsi è faticoso, ha aggiunto, perché bisogna scavare dentro di sé. Con la sua drammatica testimonianza la Perego ha invitato chi soffre di questi disturbi a combatterli con la terapia farmacologica e con la psicoterapia cognitivo comportamentale.

Il libro

La conduttrice, oltre a raccontare il suo dramma in tv, ha scritto un libro in cui racconta la sua esperienza come paziente. "Dietro le quinte delle mie paure – Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita" è il titolo del libro uscito nel 2020.