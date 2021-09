Paolo Sorrentino con moglie e figli a Venezia, gioia e sorrisi: è stata la mano di Dio È stata la serata perfetta di Paolo Sorrentino, “è stata la mano di Dio”. I nove minuti di applausi della Sala Grande della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, le emozioni, la gioia e i sorrisi condivisi con la sua splendida famiglia: la moglie Daniela D’Antonio, i figli Anna, 24 anni, e Carlo, 20.

Sono stati nove minuti di applausi per la prima di È stata la mano di Dio al Festival di Venezia 2021. In sala, commossi insieme a Paolo Sorrentino c'era anche la sua splendida famiglia, qui immortalata dai fotografi presenti al pre-cocktail, prima di entrare in Sala Grande. La moglie di Paolo Sorrentino, la giornalista Daniela D'Antonio, e i figli, Anna, 24 anni, e Carlo, 20 anni, sono tutti al suo fianco alla prima proiezione di quello che è stato presentato come il suo film più intimo.

Gli applausi per il film

Il giorno dopo, tutta la stampa ha elogiato la storia di Fabietto Schisa (interpretato da Filippo Scotti), che il regista ha scritto proprio basandosi sulla storia della sua famiglia e sulla tragedia personale che lo ha segnato, la morte prematura dei suoi genitori. Come ha raccontato al Corriere della Sera, Paolo Sorrentino si è liberato – con l'uscita di "È stata la mano di Dio" – di una "leggenda", quella di essere freddo nel fare film: "Mi ero sempre portato appresso questa velata accusa di essere freddo, di fare film senza espormi mai in prima persona. Non c'è niente di più importante della propria famiglia, quindi è un tema che tutti i registi alla fine finiscono per raccontare".

La famiglia di Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino e Daniela D'Antonio sono legati da più di vent'anni. Come è noto, si sono conosciuti molto prima che le loro rispettive carriere raggiungessero il successo. In una intervista a Panorama, Daniela D'Antonio raccontò di averlo conosciuto quando lei lavorava a Repubblica, nello stesso palazzo in cui c'era la sede dei Teatri Uniti, dove al tempo lavorava Paolo Sorrentino: "Siamo riusciti a fare tutto quello che sognavamo, ma all'inizio sembrava impossibile". Tra i loro sogni, anche due figli, incredibilmente somiglianti ai loro genitori: Anna, che ha il sorriso della mamma, 24 anni, e Carlo, che ha il sorriso del papà, 20 anni. È una bella famiglia, è stata proprio la mano di Dio.