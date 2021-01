Paris Hilton è pronta a diventare mamma e ha scelto di optare per la fecondazione in vitro. L'ereditiera più famosa al mondo ha un compagno, l'amico di lunga data Carter Reum che frequenta dal 2019, ma ha deciso di utilizzare le moderne soluzioni offerte dalla medicina per poter realizzare un sogno: avere due gemelli, un maschio e una femmina. "Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine", ha spiegato nel podcast The Trend Reporter with Mara, "L'unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo".

Paris Hilton e Carter Reum vicini alle nozze

Paris Hilton festeggerà 40 anni il prossimo 17 febbraio. Al fianco di Carter Reum (imprenditore e co-fondatore con il fratello Courtney del marchio di liquori VEEV Spirits) ha trovato il grande amore, dopo la relazione con Nick Carter e due storie, con Benji Madden e Chris Zylka, finite a un passo dalle nozze. Stavolta, è davvero pronta a metter su famiglia.

Parliamo tutto il tempo di pianificare il matrimonio, i nomi dei nostri bambini e tutto il resto. Sono davvero entusiasta per quello che sarà il prossimo passo della mia vita. Finalmente avrò una vita reale. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli sia il significato della vita. Non ho ancora avuto modo di sperimentarlo perché non avevo trovato qualcuno che meritasse davvero quell'amore da me, ora finalmente l'ho trovato. Non vedo l'ora che arrivi il prossimo step.

Paris Hilton vuole due gemelli, un maschio e una femmina

La Hilton ha svelato di aver saputo i dettagli sulla fecondazione in vitro da Kim Kardashian, che con l'ormai ex marito Kanye West ha avuto due figli in modo naturale e due tramite madre surrogata. Su suggerimento dell'amica, ha deciso di avviare la procedura ora per assicurarsi di poter avere "gemelli che sono un maschio e una femmina". Lei e il compagno avranno infatti la possibilità di selezionare gli embrioni in base al sesso, in cambio ovviamente di un costo aggiuntivo rispetto al prezzo totale della procedura.

Si può scegliere il sesso dei figli? Come funziona in Italia e in Usa

Pochi, probabilmente, conoscono questa possibilità offerta dalla fecondazione artificiale. Nel 2017, John Legend e Chrissy Teigen suscitarono non poco scalpore quando annunciarono di aver scelto il sesso del loro bebè (una femminuccia, Luna Simone). Il fatto ha scatenato ovviamente dubbi e interrogativi da un punto di vista etico: scegliere il sesso del proprio figlio è discriminatorio e pericolosamente vicino all'eugenetica? In Italia e nella maggior parte dei paesi europei la legge stabilisce che la scelta degli embrioni può essere effettuata solo nel caso in cui si voglia evitare nel nascituro una grave patologia genetica legata al genere. Diversa è la situazione degli Stati Uniti, dove diverse cliniche (ma non tutte e non in tutti gli Stati) consentono di scegliere il sesso dei propri figli anche solo per desiderio e non per motivi legati a problemi genetici. Secondo il sito Parents.com, in America il costo medio totale della fecondazione in vitro è compreso tra i 20mila e i 25mila dollari (16-21mila euro) per tentativo, con l'aggiunta di una cifra che va dai mille ai 5mila dollari (800-4mila euro) per quanto riguarda la selezione del sesso.