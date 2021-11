Paris Hilton sposa Carter Reum, dopo le nozze tre giorni di festa Paris Hilton e Carter Reum si sono sposati l’11 novembre a Los Angeles. I festeggiamenti dureranno tre giorni in totale. Sui social l’ereditiera ha condiviso uno scatto con l’abito scrivendo: “Il mio per sempre inizia oggi”

A cura di Elisabetta Murina

Paris Hilton e Carter Reum si sono sposati. La cerimonia si è svolta l'11 novembre a Los Angeles, nella tenuta di famiglia Barron's Bel-Air. Ma i festeggiamenti non sono finiti: stando a quanto riporta il sito Page Six, dureranno ancora per due giorni, prima sul molo di Santa Monica e poi con una serata elegante in un luogo di cui ancora non si hanno indizi. Sui social, la sposa ha condiviso uno scatto del romantico abito indossato per il suo (primo) giorno speciale, con pizzo e ricami firmato Oscar De La Renta, scrivendo: "Il mio per sempre inizia oggi". Per ora, però, nessuna immagine né video del fatidico momento in cui la coppia si è giurata amore eterno, dopo poco più di un anno di fidanzamento.

Il matrimonio di Paris Hilton

L'11 novembre Paris Hilton ha pronunciato il fatidico sì con Carter Reum nella tenuta di Barron Hilton, appartenente a suo nonno, scomparso nel 2019. E secondo quanto aveva anticipato lei stessa al Jimmy Fallon Show, i festeggiamenti dureranno tre giorni in totale. Il sito Page Six ha poi aggiunto qualche informazione in più su questi eventi, rivelando che uno si svolgerà sul molo di Santa Monica e l'altro sarà una serata elegante. Prima del grande giorno, l'ereditiera aveva condiviso sui social qualche scatto dei preparativi, dagli inviti al matrimonio al momento in cui è entrata nel salone di bellezza.

Paris in Love, la docuserie sul matrimonio di Paris Hilton

Anche se la cerimonia dell'11 novembre sembra essersi svolta nella massima riservatezza (per ora infatti sui social non si hanno né immagini né video), l'ereditiera ha filmato ogni momento e lo renderà presto disponibile in una docuserie dal titolo Paris in Love, disponibile su Peacock Tv: "Volevo che i miei fan vedessero che ho trovato il mio principe azzurro e il mio lieto fine da favole", ha spiegato a Jimmy Fallon. Sulla piattaforma, l'ereditiera ha pubblicato una sorta di trailer della serie, che racconterà passo dopo passo il matrimonio con Carter Reum, dai preparativi ai tre giorni di festeggiamenti, ripercorrendo anche la proposta in spiaggia e la scelta dell'abito.

La storia d'amore tra Paris Hilton e Carter Reum

L'uomo con cui Paris Hilton sta vivendo la sua favola d'amore è l'imprenditore Carter Reum. I due si conoscono da 15 anni, come ha spiegato lei ai microfoni del podcast The trend reporter with Mara, ma sono diventati una coppia nel febbraio del 2020, durante la pandemia: "Ci siamo avvicinati così tanto. La quantità di tempo che abbiamo trascorso insieme è quella che normalmente richiederebbe cinque anni", aveva rivelato in un'intervista al sito americano People. La proposta di matrimonio è avvenuta su una romantica spiaggia al tramonto, durante un viaggio su un'isola privata per il compleanno dell'ereditiera. "Quando trovi la tua anima gemella, non solo lo sai. Lo senti", aveva scritto lei su Instagram poco dopo. Un legame che sembra destinato a durare per sempre.