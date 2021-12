Park So Dam operata, l’attrice di Parasite aveva un cancro alla tiroide L’attrice sudcoreana Park So Dam, star di Parasite, è stata colpita da un carcinoma papillare della tiroide: ora è a riposo dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico.

A cura di Gaia Martino

Park So Dam, l'attrice sudcoreana che ha raggiunto la fama per il suo ruolo in Parasite, film vincitore dell'Oscar, si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Alla giovane classe 1991 è stato diagnosticato un carcinoma papillare della tiroide e per questo motivo non può partecipare alla presentazione di Special Delivery, il nuovo film in uscita nel gennaio 2022 che la vedrà protagonista. A rendere pubblica la notizia delle condizioni di salute sarebbe la sua agenzia che con un comunicato ufficiale ha parlato del dispiacere dell'attrice di non poter presenziare alla Premiere insieme ai suoi colleghi e fan.

L'operazione per un cancro della tiroide

Park So Dam si starebbe riprendendo da una delicata operazione a cui si è sottoposta per rimuovere un carcinoma papillare della tiroide. I media coreani aggiornano i fan sulle condizioni di salute dell'attrice. In particolare il portale che si occupa di news sui personaggi K-Pop, Soompi, riporta il comunicato rilasciato dall'agenzia Artist Company che segue la giovane:

All'attrice Park So Dam è stato diagnosticato un carcinoma papillare alla tiroide ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico raccomandato del medico. L'attrice è molto dispiaciuta per non poter essere insieme ai suoi fan, durante la presentazione di "Special Delivery". Park So Dam si concentrerà sulla guarigione, in modo tale da incontrare tutti in futuro. Grazie.

Il film che la vedrà protagonista, "Special Delivery", sarà presto presentato in anteprima, si legge, e l'attrice Park So Dam non potrà presenziale alla Premier a causa del suo problema di salute. È molto delusa di non poter stare insieme ai suoi fan che la seguono da tanto.

Park So Dam, la star di Parasite

L'attrice sudcoreana 30enne è diventata famosa nel 2015 per il suo ruolo in The Priests e per aver interpretato Eun Ha won nel dramma coreano Cenerentola. Ha conquistato la fama mondiale grazie a Parasite, film vincitore della Palma d'Oro e dell'Oscar, nel quale ha interpretato Kim Ki-jung. Park So Dam ha recitato anche a teatro nel 2017 in The Student and Mr Henri. Seguita da oltre 1 milione di utenti su Instagram, pubblica gli scatti della sua vita di tutti i giorni e del suo lavoro. Sul difficile periodo che sta attraversando non c'è traccia.