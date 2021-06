Fino a poche ore fa non conoscevamo neppure il suo nome, visto il riserbo di Michele Merlo sulla sua vita privata. Ora ha rotto il silenzio la fidanzata del giovane cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante, che era stato lanciato nel 2017 da Amici con il nome di Mike Bird. Lei è Luna Shirin Rasia, studentessa lontana dal mondo dello spettacolo che aveva vissuto con Michele una tenera storia d'amore, interrotta prematuramente da un destino infausto. Ha voluto ricordare il compagno con una serie di dolcissimi messaggi e di immagini che raccontano il loro idillio troppo breve.

Il messaggio di Luna per Michele Merlo

"Tu, noi. Grazie di tutto romantico ribelle", ha scritto su Instagram Stories, pubblicando una foto in cui intravediamo Mike al tramonto, seguita da un brevissimo video in cui il ragazzo accarezza il loro cagnolino Martino: "Per sempre così". Quindi, ha deciso di uscire allo scoperto a tutti gli effetti, con un post in cui svela la storia d'amore vissuta con Michele Merlo, dedicandogli un messaggio:

Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu

Chi è Luna Shirin Rasia

Poco si sa di Luna Shirin Rasia, che non aveva mai parlato pubblicamente della storia con Michele prima di questo addio. In base alle informazioni social apprendiamo che è di origine venezuelana, di Caracas, e vive a Bologna, la città dove il cantante è morto a seguito dell'emorragia cerebrale provocata dalla leucemia. Studia Culture e pratiche della moda all'università bolognese, nella sede di Rimini. Dal suo profilo Instagram scopriamo che fa anche la modella per alcuni marchi di abbigliamento. Fino al maggio 2020 risultava fidanzata con un altro ragazzo, per cui la relazione con Michele Merlo sarebbe durata presumibilmente meno di un anno.

La morte di Michele Merlo

A quattro anni dalla popolarità raggiunta con Amici, poco aver pubblicato il suo ultimo album Cuori stupidi (uscito nel 2020 insieme al romanzo dallo stesso titolo), Michele Merlo si è ammalato improvvisamente. Dopo alcuni sintomi che, secondo quanto rivelato dal padre, non sarebbero stati riconosciuti nell'immediato (l'Ausl di Bologna ha aperto un'indagine), il cantante è stato ricoverato e operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale dovuta alla leucemia fulminante. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e Michele Merlo è morto nella tarda serata del 6 giugno.