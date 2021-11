Paul Rudd è l’uomo più sexy del mondo secondo la rivista People L’attore, noto per il ruolo di Scott Lang/Ant-Man, è stato proclamato uomo vivente più sexy del mondo dalla rivista People. Incredula la sua reazione: “Molti diranno qualcosa tipo: ‘Che?”. L’attore interrompe il dominio afroamericano degli ultimi tre anni: avevano vinto Idris Elba nel 2018, John Legend nel 2019, Michael B. Jordan nel 2020.

Avete presente Ant-Man? Beh, è lui l'uomo più sexy del mondo secondo la rivista People. Paul Rudd, 52 anni, considerato uno degli attori comici più influenti della sua generazione, è stato incoronato dal popolare magazine con l'ambito riconoscimento della rivista. A lui, infatti, è dedicata la copertina del settimanale edito da Time. L'attore interrompe il dominio afroamericano degli ultimi tre anni, con le vittorie di: Idris Elba, John Legend e Michael B. Jordan.

La reazione di Paul Rudd

La reazione dell'attore è stata di incredulità: "Quando le persone sentiranon che sono stato eletto uomo più sexy del mondo reagiranno con qualcosa tipo: "Che?". Non è modestia, ma ci sono tante persone che dovrebbero ricevere questa onorificenza prima di me".

La carriera di Paul Rudd

Nel 2015, la carriera di Paul Rudd ha avuto un'impennata grazie all'ingresso nel Marvel Cinematic Universe. Suo è il ruolo di Scott Lang, meglio noto come Ant-Man. Un ruolo che ha ripreso nel sequel "Ant-Man and the Wasp", "Captain America: Civil War" e "Avengers: Endgame". Nel 2023, arriva al cinema il terzo capitolo dello stand-alone sul suo personaggio: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Prima di questo periodo d'oro, Paul Rudd fa il suo esordio nella commedia sentimentale "Ragazze a Beverly Hills" e prende parte all'iconico "Romeo + Giulietta" di Baz Luhrmann. Dal 2002 al 2004 entra nel cast di Friends, nel ruolo di Mike Hannigan.

Tutti gli uomini più sexy del mondo di People

È il 1985 quando la redazione di People decide di lanciare per la prima volta il titolo di "uomo vivente più sexy del mondo". È Mel Gibson il primo a ricevere questa onorificenza. Nel 1988, John John Kennedy è il vincitore più giovane (aveva 27 anni) e l'unico, ancora oggi, ad averlo vinto da non attore. L'anno successivo, 1989, vince Sean Connery: ancora oggi è il più anziano ad averlo vinto, aveva 59 anni. Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp sono gli unici attori ad averlo vinto due volte: l'attore di Fight Club nel 1995 e nel 2000, l'attore di Ocean's Eleven nel 1997 e nel 2006, l'attore di Pirati dei Caraibi nel 2003 e nel 2009. Nel 2015, David Beckham è il primo sportivo a vincere il premio. Negli ultimi tre anni, l'uomo più sexy del mondo è stato un afroamericano: Idris Elba nel 2018, John Legend nel 2019, Michael B. Jordan nel 2020.