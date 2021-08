Paura in autogrill per Amedeo Goria e Vera Miales: derubati dai malviventi Amedeo Goria ha raccontato che sia lui sia la compagna avevano molto sonno ed è per questo motivo che avevano entrambi deciso per una sosta in autogrill. Purtroppo, però, una coppia di malviventi li ha derubati, svegliandoli e bussando al finestrino, presentandosi come agenti della polizia.

Grande paura per Amedeo Goria e la sua fidanzata, la 36enne Vera Miales. Il giornalista ha spiegato alla trasmissione radiofonica in onda su Rtl 102.5, Trends & Celebrities, l'ultima disavventura che lo ha visto protagonista. Erano in viaggio in auto, verso la Costa Azzurra, quando si sono ritrovati vittime di alcuni malviventi. Avevano deciso di fermarsi in un autogrill ed è lì che sono stati avvicinati.

Cosa è successo

Amedeo Goria ha raccontato che sia lui sia la compagna avevano molto sonno ed è per questo motivo che avevano entrambi deciso per una sosta in autogrill. Purtroppo, però, una coppia di malviventi li ha svegliati bussando al finestrino e presentandosi come agenti della polizia. Dopo aver chiesto i documenti, i ladri hanno scippato la borsa della donna. Precedentemente, avevano sgonfiato le gomme dell'auto per evitare di essere inseguiti. La coppia è stata derubata di effetti personali, soldi, iPhone, documenti.

Anche solo il pensiero di dover recuperare tutti quei documenti ci ha rovinato la vacanza. Siamo tornati dopo 6 giorni.

La denuncia

Amedeo Goria ha denunciato tutto alle autorità competenti, ma non ci sono particolari novità sulle indagini. Vera Miales, purtroppo, non ha più ricevuto nulla di quanto rubato in quanto contenuto all'interno della borsa. Potranno forse rincuorarsi nei prossimi giorni, quando probabilmente Amedeo Goria entrerà nella casa del Grande Fratello Vip e i riflettori si accenderanno tutti per la coppia.

Chi è Vera Miales

Vera Miales ha 36 anni, principalmente nota proprio per la relazione con Amedeo Goria. Ha già più volte risposto alla stampa di non essere una "mantenuta", anzi: lavora come modella e saltuariamente lavora nel bar-tabacchi che gestisce sua madre. Non è sposata, non ha figli. Forse un giorno, potrò averli proprio da Amedeo Goria.