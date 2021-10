Paura per la Regina Elisabetta, i medici le ordinano riposo: sospese le visite a Buckingham Palace Ore di ansia per la salute della Regina Elisabetta. Dopo il ricovero in ospedale, i medici le hanno ordinato altre due settimane di completo riposo. Sono state sospese tutte le visite ufficiali presso Buckingham Palace fino a nuovo ordine. La Regina, 95 anni, non sta bene e deve provare a riposare.

Continua la grande paura per la Regina Elisabetta. Dopo la notte in ospedale e la prima uscita in pubblico da quel momento, i medici hanno ordinato altre due settimane di completo riposo per la monarca britannica. Tutte le visite ufficiali presso Buckingham Palace sono state sospese fino a nuovo ordine.

Le condizioni della Regina Elisabetta

Secondo quanto diffuso dal Daily Mail, la Regina sarebbe comunque in buone condizioni, ma le precauzioni sarebbero state inevitabili per i medici che la seguono. L'annuncio, infatti, continua ad aumentare le preoccupazioni per lo stato di salute effettivo di Sua Maetà la Regina. Dall'annullamento del suo viaggio in Irlanda del Nord alla notte ricoverata in ospedale, fino a oggi. All'inizio di questa settimana, infatti, la Regina aveva annunciato di non partecipare al vertice Cop26 previsto a Glasgow , suscitando altre preoccupazioni e speculazioni sullo stato di salute di Sua Maestà.

Gli impegni solo virtuali

Dall'ultima apparizione in pubblico ormai due settimane fa, la Regina Elisabetta ha svolto tutti i suoi impegni solamente virtualmente, tramite la piattaforma Zoom. L'ultimo a cui ha presenziato è stato nella giornata di ieri, salutando e incontrando virutalmente il poeta inglese David Constantine, che la Regina ha insignito con la Medaglia d'Oro.